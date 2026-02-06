Не только оборона. Сырский раскрыл долю наступательных действий ВСУ на фронте
Около четверти боевых столкновений на фронте составляют именно действия украинских подразделений в наступлении.
Как сообщает РБК-Украина, об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал журналистам.
По словам Сырского, Силы обороны Украины активно осуществляют наступательные и контрнаступательные действия. На отдельных участках около четверти боевых столкновений составляют именно действия украинских подразделений в наступлении.
"Их цель - удерживать противника в постоянном напряжении, наносить ему потери и не допустить продвижения вперед", - рассказал главком.
Он добавил, что такая тактика дает результат, ведь "в январе противник не достиг никаких существенных оперативных успехов".
Фото: Александр Сырский (инфографика РБК-Украина)
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 5 февраля, на фронте зафиксировано 152 боевых столкновения. Наиболее напряженной остается линия обороны на Гуляйпольском и Покровском направлениях.
Так, недавно российские войска совершили механизированный штурм села Гришино на Покровском направлении, однако Силы обороны Украины отбили атаку, уничтожив вражескую бронетехнику и ликвидировав оккупантов.
А на Приднепровском направлении Силы обороны Украины остановили попытку врага высадиться на остров Круглик в Херсонской области.
Вчера постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон будет предоставлять Киеву наступательное оружие до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение.