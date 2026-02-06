ua en ru
Не только оборона. Сырский раскрыл долю наступательных действий ВСУ на фронте

Пятница 06 февраля 2026 12:14
Не только оборона. Сырский раскрыл долю наступательных действий ВСУ на фронте Фото: Александр Сирский (пресс-служба Генерального Штаба ВСУ)
Автор: Ірина Глухова

Около четверти боевых столкновений на фронте составляют именно действия украинских подразделений в наступлении.

Как сообщает РБК-Украина, об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал журналистам.

Читайте также: Россия готовит наступление на Константиновку по "покровскому сценарию"

По словам Сырского, Силы обороны Украины активно осуществляют наступательные и контрнаступательные действия. На отдельных участках около четверти боевых столкновений составляют именно действия украинских подразделений в наступлении.

"Их цель - удерживать противника в постоянном напряжении, наносить ему потери и не допустить продвижения вперед", - рассказал главком.

Он добавил, что такая тактика дает результат, ведь "в январе противник не достиг никаких существенных оперативных успехов".

Не только оборона. Сырский раскрыл долю наступательных действий ВСУ на фронте

Фото: Александр Сырский (инфографика РБК-Украина)

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 5 февраля, на фронте зафиксировано 152 боевых столкновения. Наиболее напряженной остается линия обороны на Гуляйпольском и Покровском направлениях.

Так, недавно российские войска совершили механизированный штурм села Гришино на Покровском направлении, однако Силы обороны Украины отбили атаку, уничтожив вражескую бронетехнику и ликвидировав оккупантов.

А на Приднепровском направлении Силы обороны Украины остановили попытку врага высадиться на остров Круглик в Херсонской области.

Вчера постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон будет предоставлять Киеву наступательное оружие до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение.

