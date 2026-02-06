ua en ru
Чверть усіх боїв на фронті - це український наступ, - Сирський

П'ятниця 06 лютого 2026 12:14
UA EN RU
Чверть усіх боїв на фронті - це український наступ, - Сирський Фото: Олександр Сирський (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Ірина Глухова

Близько чверті бойових зіткнень на фронті становлять саме дії українських підрозділів у наступі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав журналістам.

Читайте також: Росія готує наступ на Костянтинівку за "покровським сценарієм"

За словами Сирського, Сили оборони України активно здійснюють наступальні та контрнаступальні дії. На окремих ділянках близько чверті бойових зіткнень становлять саме дії українських підрозділів у наступі.

"Їхня мета - утримувати противника в постійній напрузі, завдавати йому втрат і не допустити просування вперед", - розповів головком.

Він додав, що така тактика дає результат, адже "у січні противник не досяг жодних суттєвих оперативних успіхів".

Чверть усіх боїв на фронті - це український наступ, - Сирський

Фото: Олександр Сирський (інфографіка РБК-Україна)

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, протягом минулої доби, 5 лютого, на фронті зафіксовано 152 бойових зіткнення. Найбільш напруженою залишається лінія оборони на Гуляйпільському та Покровському напрямках.

Так, нещодавно російські війська здійснили механізований штурм села Гришине на Покровському напрямку, проте Сили оборони України відбили атаку, знищивши ворожу бронетехніку та ліквідувавши окупантів.

А на Придніпровському напрямку Сили оборони України зупинили спробу ворога висадитися на острів Круглик у Херсонській області.

Вчора постпред США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Вашингтон надаватиме Києву наступальну зброю до тих пір, поки не буде підписано мирну угоду.

