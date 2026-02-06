Чверть усіх боїв на фронті - це український наступ, - Сирський

Близько чверті бойових зіткнень на фронті становлять саме дії українських підрозділів у наступі.

Як повідомляє РБК-Україна , про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав журналістам.

За словами Сирського, Сили оборони України активно здійснюють наступальні та контрнаступальні дії. На окремих ділянках близько чверті бойових зіткнень становлять саме дії українських підрозділів у наступі.

"Їхня мета - утримувати противника в постійній напрузі, завдавати йому втрат і не допустити просування вперед", - розповів головком.

Він додав, що така тактика дає результат, адже "у січні противник не досяг жодних суттєвих оперативних успіхів".

Фото: Олександр Сирський (інфографіка РБК-Україна)