Не только мирный план. Украина и США сегодня обсудят новый документ, - Зеленский

У украинских и американских чиновников сегодня, 10 декабря, запланированы контакты. Стороны будут обсуждать новый документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

Глава украинского государства рассказал, что общение Украины с партнерами продолжается в круглосуточном формате. Главная цель - определить трудоспособные и реалистичные шаги к окончанию войны. Мир для Украины должен быть надежным и достойным.

"Сегодня в графике - разговор с американской стороной по поводу документа, который будет детализировать процесс восстановления и экономического развития Украины после войны", - отметил он.

Зеленский также добавил, что параллельно Украина вместе с Европой финализирует работу над 20 пунктами фундаментального документа, который может определить параметры завершения войны. Ожидается, что в ближайшее время документ передадут США.

При этом, как добавил Зеленский, завтра состоится встреча "коалиции решительных". Продолжается продуктивная работа, чтобы гарантировать будущую безопасность и не допустить повторную агрессию России.

"Неделя может дать новости для всех нас и для окончания кровопролития. Мы исходим из того, что у мира нет альтернативы, и ключевые вопросы - как заставить Россию остановить убийства и что конкретно сдержит Россию от третьего вторжения", - сказано глава украинского государства.