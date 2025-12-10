Не только мирный план. Украина и США сегодня обсудят новый документ, - Зеленский
У украинских и американских чиновников сегодня, 10 декабря, запланированы контакты. Стороны будут обсуждать новый документ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Глава украинского государства рассказал, что общение Украины с партнерами продолжается в круглосуточном формате. Главная цель - определить трудоспособные и реалистичные шаги к окончанию войны. Мир для Украины должен быть надежным и достойным.
"Сегодня в графике - разговор с американской стороной по поводу документа, который будет детализировать процесс восстановления и экономического развития Украины после войны", - отметил он.
Зеленский также добавил, что параллельно Украина вместе с Европой финализирует работу над 20 пунктами фундаментального документа, который может определить параметры завершения войны. Ожидается, что в ближайшее время документ передадут США.
При этом, как добавил Зеленский, завтра состоится встреча "коалиции решительных". Продолжается продуктивная работа, чтобы гарантировать будущую безопасность и не допустить повторную агрессию России.
"Неделя может дать новости для всех нас и для окончания кровопролития. Мы исходим из того, что у мира нет альтернативы, и ключевые вопросы - как заставить Россию остановить убийства и что конкретно сдержит Россию от третьего вторжения", - сказано глава украинского государства.
Новая версия мирного плана
Напомним, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский встретился в Лондоне с лидерами Британии, Германии и Франции. После переговоров он рассказал, что советники по нацбезопасности четырех стран работают над последней версией мирного плана США, которую привез секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.
Планируется, что Украина и Европа разработают обновленную версию документа со своим видением того, как можно завершить войну.
Ранее глава украинского государства подчеркивал, что обновленный мирный план хотят передать США уже сегодня, 10 декабря. Его содержание остается в секрете.