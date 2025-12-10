Не тільки мирний план. Україна і США сьогодні обговорять новий документ, - Зеленський

В українських та американських чиновників сьогодні, 10 грудня, заплановані контакти. Сторони обговорюватимуть новий документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram .

Голова української держави розповів, що спілкування України з партнерами триває в цілодобовому форматі. Головна мета - визначити працездатні та реалістичні кроки до закінчення війни. Мир для України має бути надійним і гідним.

"Сьогодні в графіку - розмова з американською стороною щодо документа, який деталізуватиме процес відновлення та економічного розвитку України після війни", - зазначив він.

Зеленський також додав, що паралельно Україна разом із Європою фіналізує роботу над 20 пунктами фундаментального документа, який може визначити параметри завершення війни. Очікується, що найближчим часом документ передадуть США.

При цьому, як додав Зеленський, завтра відбудеться зустріч "коаліції рішучих". Триває продуктивна робота, щоб гарантувати майбутню безпеку та не допустити повторної агресії Росії.

"Тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття. Ми виходимо з того, що мир не має альтернативи, і ключові питання - як змусити Росію зупинити вбивства і що конкретно стримає Росію від третього вторгнення", - сказав голова української держави.