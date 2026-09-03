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В Киеве запустили дополнительный автобус между правым и левым берегами: как он будет ездить

13:25 03.09.2026 Чт
2 мин
Новый маршрут 1-М соединит Правый и Левый берега Кива во время тревог и остановки метро
aimg Анна Шиканова
В Киеве запустили дополнительный автобус между правым и левым берегами: как он будет ездить В Киеве запустили новый автобус между левым и правым берегами (фото: КГГА)
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С 3 сентября в Киеве начал курсировать временный автобус №1-М по маршруту "Дворец Спорта - метро "Лесная". Он будет обеспечивать дополнительное сообщение между правым и левым берегами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте КГГА.

Что известно о новом маршруте

Как рассказали в КГГА, маршрут будет проходить вдоль наземного участка Святошинско-Броварской линии метро. По информации КП "Киевпасстранс", в часы наибольшего пассажиропотока на маршруте будут работать 12 автобусов.

"Маршрут №1-М является временным и дополнительным автобусным сообщением. Он не является полноценной заменой работы наземного участка метрополитена", - добавили в КГГА.

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Как будет курсировать новый автобус

Автобусы будут курсировать через центр города, Метро и Броварской проспект до станции метро "Лесная" и в обратном направлении по маршруту:

ул. Эспланадная – ул. Рогнединская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная – ул. Мечникова – Кловский спуск – Крепостной пер. – ул. Михаила Грушевского – ул. Князей Острожских – ул. Генерала Алмазова – ул. Старонаводницкая – бульв. Николая Михновского – Набережное шоссе – мост Метро – Броварской просп. – ул. Раисы Окипной – площадь Сергея Набоки – ул. Евгения Сверстюка – Броварской просп. – просп. Георгия Нарбута – ул. Андрея Малышко – Броварской просп. – ул. Гетмана Павла Полуботка – путепровод над Броварским проспектом – ул. Киото – Броварской просп. – мост Метро – Набережное шоссе – бульв. Николая Михновского – Наводническая площадь – ул. Старонаводницкая – ул. Генерала Алмазова – ул. Князей Острожских – ул. Михаила Грушевского – Крепостной пер. – Кловский спуск – ул. Мечникова – ул. Бассейная – ул. Эспланадная.

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Что еще курсирует между левым и правым берегами

В то же время в КГГА напоминают, что между правым и левым берегами уже курсируют автобусы № 21, 22, 51, 55, 73, 91, 101, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 118 и троллейбусы. 47, 50.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что Совет обороны Киева обратился к правительству по поводу изменений в протоколы безопасности столицы , чтобы люди могли быстрее добраться домой или до укрытий в условиях постоянных воздушных тревог.

В частности, Киев призвал правительство ослабить комендантский час , не ограничивать во время тревог работу Сырецко-Печерской линии метро и автомобильное движение между левым и правым берегами в пределах столицы.

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