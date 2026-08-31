В Киеве пересмотрят порядок движения по мостам в условиях постоянных тревог, - Кличко
В Киеве планируют изменить протоколы безопасности из-за постоянных тревог. Также пересмотрят порядок движения по мостам столицы во время воздушных атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
По его словам, в столице прошло заседание совета обороны города Киева. Среди рассматриваемых вопросов было обращение к правительству относительно изменений в действующие протоколы безопасности.
Речь идет о том, чтобы с учетом сложившихся условий сформировать отдельные правила жизнедеятельности Киева.
Кроме того, городские власти вместе с военными планируют пересмотреть порядок организации движения по мостам столицы во время воздушных тревог.
После наработки соответствующих изменений, Киев должен предложить правительству новый алгоритм действий.
Напомним, в Киеве и области могут изменить порядок оповещения во время воздушных тревог и режим комендантского часа. Власти также разрабатывают новые правила работы транспорта и логистики во время длительных тревог.