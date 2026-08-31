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В Киеве пересмотрят порядок движения по мостам в условиях постоянных тревог, - Кличко

16:25 31.08.2026 Пн
1 мин
Киев готовит новый алгоритм действий на случай воздушных тревог
aimg Мария Науменко
В Киеве пересмотрят порядок движения по мостам в условиях постоянных тревог, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
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В Киеве планируют изменить протоколы безопасности из-за постоянных тревог. Также пересмотрят порядок движения по мостам столицы во время воздушных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

По его словам, в столице прошло заседание совета обороны города Киева. Среди рассматриваемых вопросов было обращение к правительству относительно изменений в действующие протоколы безопасности.

Речь идет о том, чтобы с учетом сложившихся условий сформировать отдельные правила жизнедеятельности Киева.

Кроме того, городские власти вместе с военными планируют пересмотреть порядок организации движения по мостам столицы во время воздушных тревог.

После наработки соответствующих изменений, Киев должен предложить правительству новый алгоритм действий.

Напомним, в Киеве и области могут изменить порядок оповещения во время воздушных тревог и режим комендантского часа. Власти также разрабатывают новые правила работы транспорта и логистики во время длительных тревог.

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