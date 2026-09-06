В Киеве заработало новое оповещение о воздушных угрозах: что изменилось

С 6.00 6 сентября в Киеве ввели оповещения по видам воздушных угроз. Теперь жители будут получать сообщения с конкретным видом и уровнем опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Какие теперь есть уровни угрозы

По решению правительства, жители Киева могут получать уведомления двух уровней:

Желтый уровень означает "дроновую опасность"

Красный уровень включает в себя три типа сообщений - "массированная дроновая угроза", "ракетная угроза" и "ракетно-дроновая угроза".

Если поступает сигнал "Отбой" – здесь все остается так же, он означает, что ни одной из перечисленных воздушных угроз для города пока нет.

Как работает новая система

Каждое новое сообщение показывает актуальный на данный момент вид и уровень опасности. Если вид угрозы меняется, новое сообщение автоматически заменяет предыдущее, а отдельный "Отбой" между разными видами угроз не объявляется.

К примеру, если после сообщения "Дроновая опасность" поступает "Ракетная угроза", это означает, что актуальной стала уже ракетная угроза.

Где система уже действует

В настоящее время новое оповещение было введено во всех районах Киева, кроме Печерского. В Голосеевском и Святошинском районах оно работает частично.

В КГГА объяснили, что на отдельных территориях различить виды угроз пока технически невозможно.

Поэтому там порядок звукового оповещения остается без изменений: при любой воздушной опасности раздается обычный сигнал сирены - без различия по виду угрозы и без звукового "Отбоя".