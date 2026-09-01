Более 2800 реактивных дронов запустила Россия по Украине в августе, - Игнат
Только за последние четыре дня Россия применила против Украины 1500 БпЛА, 800 из них имеют реактивные двигатели.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Россия масштабирует использование реактивных "Шахедов"
По словам Игната, враг использует реактивные дроны как днем, так и ночью.
"Но собственно, в течение дня, с 27 числа до конца месяца, такая интенсивность атак, особенно в направлении Киева, была достаточно большой", - говорит он.
Идут эти дроны с севера, ближе к белорусской границе, и дальше через Киевское море приближаются к столице. Но это не единственный маршрут их пролета.
"Командование ПВО выставляет рубежи обороны на этих маршрутах, много дронов уничтожается именно там, но, к сожалению, и до столицы добирается. Буквально сегодня даже было попадание дрона в жилой дом", - уточнил Игнат.
Спикер Воздушных сил отметил, что в июне такого количества реактивных "Шахедов" еще не было.
"Враг нарастил их применение в июле в пять раз больше, чем в предыдущие месяцы. Такая же тенденция продолжилась сейчас и в августе. За август врагом было применено более 2800 реактивных БпЛА", - говорит спикер.
Как сбивают дроны
Игант отметил, что процент сбития реактивных дронов меньше, чем обычных - около 60%.
"Но процент дронов, летящих с двигателями внутреннего сгорания, имеется в виду классические "Шахеды", те же "Герберы", "Пародии", то там процент сбития остается стабильно высоким", - сообщил Игнат.
По его словам, есть противодействие ПВО, чтобы максимально много сбивать именно эти БпЛА - 90-95%, поэтому общий процент ущерба все же высок.
"Но, несмотря ни на что, имеем поражение сегодня и попадание от дронов, и прилеты ракет", - уточнил он.
Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты часто запускают ударные беспилотники, в том числе реактивные "Шахеды", прижимаясь к границе с Беларусью. Они заходят через Киевское водохранилище и маневрируют на разных высотах.
Также сообщалось, что Россия несколько дней наносит удары волнами реактивных беспилотников, сосредотачивая значительную часть атак на столице.
Кроме того, Игнат говорил, что во время некоторых атак реактивные БПЛА России составляют до двух третей от общего количества применяемых дронов.