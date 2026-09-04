ua en ru
Пт, 04 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Кабмин меняет правила тревог и работы бизнеса: что будет работать, несмотря на сирену и дроны

01:03 04.09.2026 Пт
4 мин
Для Киева у Кабмина есть отдельные рекомендации
aimg Ирина Гамерская
Кабмин меняет правила тревог и работы бизнеса: что будет работать, несмотря на сирену и дроны Фото: бизнесу в Украине разрешили работать в тревогу, но есть правила (РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине изменяют подход к воздушной тревоге в зависимости от угрозы - желтый и красный уровень. Кроме того, Кабмин разрешает работу бизнеса во время дроновых атак при наличии укрытий и готовит единое приложение на базе "Дии".

Что известно о решении правительства - читайте в материале РБК-Украина ниже.

О чем говорится в материале:

  • Чем отличается желтая и красная тревоги
  • Есть ли изменения для работы школ и детсадов в тревогу
  • Будет ли работать метро в Киеве и как изменится комендантский час
  • Как будет работать бизнес и нужны ли укрытия
  • Будет ли тревога в "Дии"

Два уровня тревоги

По словам премьера Сергея Корецкого, сигнал воздушной тревоги будет разделен по уровню опасности, и они будут отличаться.

  • Желтый уровень - угроза атаки дронов, сирена продлится 30 секунд.
  • Красный уровень - повышенная опасность из-за угрозы ракетного или комбинированного удара, сирена будет раздаваться 1 минуту.

"Все изменения вы увидите в приложениях с уведомлениями", - заявил Корецкий.

Кабмин меняет правила тревог и работы бизнеса: что будет работать, несмотря на сирену и дроны

Фото: Сергей Корецкий о новых правилах тревоги (инфографика РБК-Украина)

Желтый и красный уровни тревоги: в чем разница

При желтом уровне тревоги:

  • разрешена работа бизнеса при строгом соблюдении требований безопасности.
  • должен быть доступ к временному или постоянному укрытию для персонала и посетителей.
  • там где укрытий нет - правительство дает три месяца на их обустройство.
  • все учреждения должны быть промаркированы, чтобы информировать людей о наличии или отсутствии укрытия или безопасного пространства.
  • для учебных заведений и садиков вообще ничего не меняется, все переходят в укрытия.

На красном уровне тревоги все без исключения останавливают работу, люди должны немедленно перейти в ближайшее укрытие.

Кабмин меняет правила тревог и работы бизнеса: что будет работать, несмотря на сирену и дроны

Фото: Сергей Корецкий о новых правилах тревоги (инфографика РБК-Украина)

Сирены на отбой не будет

"Мы убираем повторную сирену на отбой тревоги. Актуальный уровень угрозы можно увидеть в официальных муниципальных приложениях или других сервисах, которыми вы привыкли пользоваться", - заявил Корецкий.

Тревога будет на базе "Дия"

На базе "Дия" будет создано государственное приложение о воздушных тревогах, опасности, движении шахедов, дронов, ракет, чтобы было единое информационное поле об актуальных угрозах.

Комендантский час по-новому

"Мы совершенствуем применение комендантского часа, чтобы облегчить работу бизнеса", - сообщил премьер.

В частности, в Киеве будет разрешено транзитное движение грузового транспорта и перевозка пассажиров с вокзалов и других мест.

Правительство рекомендовало местным органам власти скорректировать комендантский час. Теперь это, например, может быть с 1 ночи до 5 утра.

Метро в Киеве

Правительство рекомендует городским властям Киева в случае установления желтого уровня угрозы обеспечить работу метро в полном объеме. При необходимости также увеличивать количество наземного общественного транспорта, чтобы люди могли передвигаться по городу.

Дополнительные решения

Корецкий добавил, что в ближайшее время отдельно будет уточнение режима работы железной дороги.

Он также подчеркнул, что сверхважная задача местным органам власти вместе с бизнесом - ускорить установку мобильных укрытий, которые будут спасать людей от обломков.

Контекст

Киев и Киевская область с 27 августа находятся под постоянной дроновой атакой РФ. Враг атакует столичный регион реактивными "шахедами", тревоги длятся часами, а их количество за день часто превышает 10.

Читайте также: Как долго РФ может интенсивно бить по Киеву и угрожает ли это Западу

В условиях воздушной тревоги в столице с ограничениями курсирует метро - работает как укрытие, а поезда ездят только по подземным станциям. Таким образом, добраться с левого на правый берег и наоборот на метро в тревогу невозможно.

Кроме того, в тревогу запрещена работа бизнеса, в частности закрываются ТРЦ, кинотеатры.

Как живут в тревогу большие ТРЦ в Киеве читайте в отдельном материале РБК-Украина .

Враг атакует по Украине склады сетей супермаркетов и маркетплейсов, издательств, "Новую почту", "Укрпочту", "Эпицентр", фармацевтические склады. В частности, вчера РФ ударила беспилотником по заводу Coca-Cola в Киевской области.

Читайте также: Бизнесу в Украине помогут быстро перенести склады в безопасные места
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Комендантский час Война в Украине
Новости
Кабмин меняет правила тревог и работы бизнеса: что будет работать, несмотря на сирену и дроны
Кабмин меняет правила тревог и работы бизнеса: что будет работать, несмотря на сирену и дроны
Аналитика
Почему нужны большие роботы и инженеры: интервью с основателем школы НРК
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Почему нужны большие роботы и инженеры: интервью с основателем школы НРК