Тихановская хочет упоминание Беларуси в мирном соглашении по Украине: в чем причина

Беларусь должна быть упомянута в мирном соглашении о завершении войны России против Украины. Без решения белорусского вопроса безопасность Украины и Западного мира будет оставаться под угрозой.
Об этом в интервью РБК-Украина заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.
Тихановская требует включить Беларусь в любые договоренности по завершению войны России против Украины.
"Когда мы консультируемся с нашими иностранными партнерами - без которых, естественно, ситуацию в Беларуси будет очень трудно исправить - мы подчеркиваем, что Беларусь является частью большей картины, и что, если вы говорите об Украине, о победе Украины, вы должны включить Беларусь в эту победу", - сказала оппозиционерка.
Она подчеркнула, что попытки решить украинский вопрос отдельно от белорусского не сработает.
"Потому что если вы думаете, что мы можем решить украинский вопрос сейчас, а потом, если это не получится, просто вернуться в Беларусь, то это не сработает", - подчеркнула Тихановская.
Она отметила, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже частично передал страну под контроль России, и изменить это будет чрезвычайно сложно.
"Поэтому и Украина, и Беларусь должны решать этот вопрос вместе. Потому что, возвращаясь еще раз к моему тезису, без демократической Беларуси не будет безопасности ни для Украины, ни для наших западных партнеров", - добавила она.
Оппозиционерка подчеркнула, что Россия продолжит влиять на Беларусь независимо от того, кто формально у власти.
"Россия всегда будет там господствовать, будь то Лукашенко или кто-то другой, кого он выберет своим преемником, они будут служить России, а не белорусским интересам. А мы всегда будем погружены во внутренний политический кризис, а наши соседи будут под постоянным давлением", - заявила Тихановская.
Делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским в декабре 2025 года провела переговоры с США по 20-пунктовому плану завершения войны.
28 декабря Зеленский и президент США Дональд Трамп согласовали план на 90%, а гарантии безопасности - на 100%.
Россия также ознакомилась с документами, но четкого согласия не предоставила.
23-24 января и 4-5 февраля в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры Украины, США и России по завершению войны. Зеленский отмечал, что ключевым вопросом является Донецкая и Луганская области.
Также он заявил, что следующая встреча делегаций состоится "в ближайшее время".
По данным Reuters, соглашение могут завершить уже в марте, а любые договоренности вынесут на референдум вместе с национальными выборами.