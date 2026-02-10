Тихановская хочет упоминание Беларуси в мирном соглашении по Украине: в чем причина

Беларусь в мирных соглашениях

Тихановская требует включить Беларусь в любые договоренности по завершению войны России против Украины.

"Когда мы консультируемся с нашими иностранными партнерами - без которых, естественно, ситуацию в Беларуси будет очень трудно исправить - мы подчеркиваем, что Беларусь является частью большей картины, и что, если вы говорите об Украине, о победе Украины, вы должны включить Беларусь в эту победу", - сказала оппозиционерка.

Она подчеркнула, что попытки решить украинский вопрос отдельно от белорусского не сработает.

"Потому что если вы думаете, что мы можем решить украинский вопрос сейчас, а потом, если это не получится, просто вернуться в Беларусь, то это не сработает", - подчеркнула Тихановская.

Лукашенко и роль Беларуси в войне против Украины

Она отметила, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже частично передал страну под контроль России, и изменить это будет чрезвычайно сложно.

"Поэтому и Украина, и Беларусь должны решать этот вопрос вместе. Потому что, возвращаясь еще раз к моему тезису, без демократической Беларуси не будет безопасности ни для Украины, ни для наших западных партнеров", - добавила она.

Оппозиционерка подчеркнула, что Россия продолжит влиять на Беларусь независимо от того, кто формально у власти.

"Россия всегда будет там господствовать, будь то Лукашенко или кто-то другой, кого он выберет своим преемником, они будут служить России, а не белорусским интересам. А мы всегда будем погружены во внутренний политический кризис, а наши соседи будут под постоянным давлением", - заявила Тихановская.