Получить гражданство Швеции будет сложнее: какие новые правила и тесты

02:27 30.04.2026 Чт
2 мин
Парламент страны принял закон, который вводит новые жесткие требования для иностранцев, а особенно молодежи
aimg Филипп Бойко
Получить гражданство Швеции будет сложнее: какие новые правила и тесты Фото: столица Швеции Стокгольм (Getty Images)

Шведский парламент принял закон об ужесточении правил получения гражданства. Теперь иностранцам нужно жить в стране 8 лет и подтверждать высокий доход.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное шведское издание SVT.

Инициативу правительства поддержали 258 депутатов. Против выступили лишь 33 парламентария, а еще 58 членов Риксдага отсутствовали во время голосования.

Согласно закону, срок проживания для претендентов на гражданство увеличили. Ранее иностранцам хватало пяти лет легального пребывания в стране, а теперь этот период будет составлять восемь лет.

Правила стали более строгими и для молодежи. Каждый, кому исполнилось 16 лет, теперь обязан подтвердить свою интеграцию в общество.

Для получения паспорта необходимо сдать три специальных теста:

  • на знание шведского языка;
  • на знание основ обществоведения;
  • комплексный экзамен на гражданство.

Денежный ценз: сколько нужно зарабатывать

Экономическая самостоятельность теперь является обязательным условием для новых граждан. Заявитель должен официально подтвердить наличие стабильной работы и дохода.

Минимальный годовой доход должен составлять 241,8 тысячи шведских крон. В пересчете на американскую валюту это примерно 22 тысячи долларов. Без выполнения этого финансового условия рассмотрение документов станет невозможным.

Когда новые правила начнут действовать

Нововведения вступят в силу уже через несколько недель. Официальная дата старта - 6 июня.

Важный нюанс: закон имеет обратную силу. Правила коснутся даже тех людей, которые подали свои заявки несколько лет назад и до сих пор ждут решения. Это создает новые вызовы для тысяч мигрантов, которые рассчитывали получить паспорт по старым нормам.

Какие еще миграционные новости

В ЕС значительно увеличилось количество депортаций. В прошлом году более 491 тысячи человек подлежали репатриации, и из них депортировали около 135 тысяч, что является рекордом. Но в Европе считают, что этот "рекорд" недостаточен и надо усилить меры.

Тем временем все больше европейских стран предлагают деньги за возвращение мигрантов домой. Мы уже публиковали перечень и условия предложений стран ЕС.

А Дональд Трамп приказал оставить без грин-карт антиамериканцев, антисемитов и сторонников Палестины. Миграционные органы уже получили соответствующий приказ жестко проверять просителей документов на проживание в Штатах.

Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО