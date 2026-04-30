Получить гражданство Швеции будет сложнее: какие новые правила и тесты
Шведский парламент принял закон об ужесточении правил получения гражданства. Теперь иностранцам нужно жить в стране 8 лет и подтверждать высокий доход.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное шведское издание SVT.
Инициативу правительства поддержали 258 депутатов. Против выступили лишь 33 парламентария, а еще 58 членов Риксдага отсутствовали во время голосования.
Согласно закону, срок проживания для претендентов на гражданство увеличили. Ранее иностранцам хватало пяти лет легального пребывания в стране, а теперь этот период будет составлять восемь лет.
Правила стали более строгими и для молодежи. Каждый, кому исполнилось 16 лет, теперь обязан подтвердить свою интеграцию в общество.
Для получения паспорта необходимо сдать три специальных теста:
- на знание шведского языка;
- на знание основ обществоведения;
- комплексный экзамен на гражданство.
Денежный ценз: сколько нужно зарабатывать
Экономическая самостоятельность теперь является обязательным условием для новых граждан. Заявитель должен официально подтвердить наличие стабильной работы и дохода.
Минимальный годовой доход должен составлять 241,8 тысячи шведских крон. В пересчете на американскую валюту это примерно 22 тысячи долларов. Без выполнения этого финансового условия рассмотрение документов станет невозможным.
Когда новые правила начнут действовать
Нововведения вступят в силу уже через несколько недель. Официальная дата старта - 6 июня.
Важный нюанс: закон имеет обратную силу. Правила коснутся даже тех людей, которые подали свои заявки несколько лет назад и до сих пор ждут решения. Это создает новые вызовы для тысяч мигрантов, которые рассчитывали получить паспорт по старым нормам.
В ЕС значительно увеличилось количество депортаций. В прошлом году более 491 тысячи человек подлежали репатриации, и из них депортировали около 135 тысяч, что является рекордом. Но в Европе считают, что этот "рекорд" недостаточен и надо усилить меры.
А Дональд Трамп приказал оставить без грин-карт антиамериканцев, антисемитов и сторонников Палестины. Миграционные органы уже получили соответствующий приказ жестко проверять просителей документов на проживание в Штатах.