Тест на лояльність та 8 років проживання: Польща змінює правила отримання громадянства

У Польщі готують зміни до процедури набуття громадянства для іноземців. Серед нововведень - спеціальний тест на знання історії та цінностей країни, а також збільшення мінімального терміну проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на inPoland .

Головне: Нові вимоги: МВС Польщі пропонує посилити умови для іноземців: мінімальний термін проживання планують збільшити до 8 років, а знання мови підтверджувати на рівні не нижче B2.

МВС Польщі пропонує посилити умови для іноземців: мінімальний термін проживання планують збільшити до 8 років, а знання мови підтверджувати на рівні не нижче B2. "Тест на громадянство": Вводиться іспит із 40 запитань на знання польської історії, цінностей та принципів держави для оцінки рівня інтеграції кандидата.

"Тест на громадянство": Вводиться іспит із 40 запитань на знання польської історії, цінностей та принципів держави для оцінки рівня інтеграції кандидата. Акт лояльності: Від претендентів вимагатимуть підписання офіційної декларації про лояльність до Республіки Польща.

Акт лояльності: Від претендентів вимагатимуть підписання офіційної декларації про лояльність до Республіки Польща. Економічний чинник: Обов'язковою умовою стане наявність польського податкового резидентства - іноземець повинен сплачувати податки саме в Польщі.

Економічний чинник: Обов'язковою умовою стане наявність польського податкового резидентства - іноземець повинен сплачувати податки саме в Польщі. Статус громадянства: Уряд Польщі офіційно розглядає паспорт як привілей, який потрібно "заслужити" через глибоку інтеграцію в суспільство.

Статус громадянства: Уряд Польщі офіційно розглядає паспорт як привілей, який потрібно "заслужити" через глибоку інтеграцію в суспільство. Етап впровадження: Наразі законопроєкт перебуває на стадії підготовки урядом, остаточне рішення має ухвалити польський Сейм.

Етап впровадження: Наразі законопроєкт перебуває на стадії підготовки урядом, остаточне рішення має ухвалити польський Сейм. Мета реформи: Запровадження чітких критеріїв, які гарантують, що новими громадянами ставатимуть лише ті люди, які повністю поділяють польські національні принципи.

Які зміни планують запровадити

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі працює над змінами до Закону про польське громадянство. Відомство ще у жовтні 2025 року представило основні пропозиції щодо нових правил.

Згідно з планами, іноземці для отримання громадянства повинні будуть:

скласти спеціальний тест приблизно з 40 запитань;

підтвердити знання польської мови щонайменше на рівні B2;

підписати акт лояльності до Республіки Польща;

прожити в Польщі не менше восьми років;

мати польське податкове резидентство.

Що перевірятимуть у тесті

У польському МВС пояснили, що так званий "тест на громадянство" має оцінювати рівень інтеграції людини у польське суспільство.

Зокрема, перевірятимуть:

знання історії Польщі;

розуміння цінностей та принципів держави;

рівень інтеграції в національну спільноту.

У міністерстві наголошують, що зміни мають підвищити престиж польського громадянства та запровадити чіткі критерії для тих, хто хоче його отримати.

Що кажуть у польському уряді

У МВСіА Польщі заявили, що польське громадянство розглядають як привілей, який потрібно заслужити.

Саме тому уряд хоче посилити вимоги до іноземців та гарантувати, що громадянство отримуватимуть люди, які інтегрувалися в польське суспільство та поділяють основні принципи держави.

Поки що йдеться лише про підготовку змін до законодавства. Остаточне рішення щодо нових правил має ухвалити польський парламент.