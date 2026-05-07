Срок увеличили до 10 лет: Португалия изменила правила предоставления гражданства для украинцев

Президент Португалии Антониу Жозе Сегуру подписал изменения в закон о гражданстве, которые ужесточают правила натурализации для иностранцев. В частности, новые требования коснутся и украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Португалии .

Главное: Новый срок: Для получения гражданства Португалии иностранцам (в частности украинцам) теперь необходимо легально прожить в стране 10 лет.

Для получения гражданства Португалии иностранцам (в частности украинцам) теперь необходимо легально прожить в стране 10 лет. Правила отсчета: Необходимый стаж проживания теперь считается не от даты подачи заявления, а от момента получения официального вида на жительство.

Необходимый стаж проживания теперь считается не от даты подачи заявления, а от момента получения официального вида на жительство. Гражданство для детей: Срок легального пребывания родителей, необходимый для автоматического получения гражданства их ребенком (рожденным в Португалии), увеличен с 1 до 5 лет.

Срок легального пребывания родителей, необходимый для автоматического получения гражданства их ребенком (рожденным в Португалии), увеличен с 1 до 5 лет. Льготные условия: Для граждан стран ЕС и португалоязычных государств срок натурализации короче - 7 лет.

Для граждан стран ЕС и португалоязычных государств срок натурализации короче - 7 лет. Юридический контроль: Усилены требования к проверке правонарушений и юридической истории мигрантов во время их пребывания в стране.

Усилены требования к проверке правонарушений и юридической истории мигрантов во время их пребывания в стране. Защита текущих дел: Закон не имеет обратной силы для дел, которые уже находятся на рассмотрении.

Главное изменение касается сроков проживания, необходимых для получения португальского гражданства. Для большинства иностранцев минимальный срок легального пребывания увеличили с 5 до 10 лет.

В то же время для граждан стран Сообщества португалоязычных государств (CPLP) и стран Европейского Союза этот срок возрастет до 7 лет.

Для украинцев, которые не входят в эти категории, фактически будет действовать новое требование о 10 годах законного проживания в стране перед подачей документов на гражданство.

Еще одно важное изменение - теперь отсчет необходимого срока проживания будет начинаться не с момента подачи документов, а с даты получения вида на жительство.

Что еще изменится

Закон также ужесточает требования по проверке юридической истории иностранцев во время проживания в стране.

Кроме того, Португалия меняет правила автоматического приобретения гражданства детьми иностранцев, рожденными на территории страны.

Ранее ребенок мог получить португальское гражданство, если один из родителей легально проживал в стране не менее года. Теперь этот срок увеличили до 5 лет.

Что заявил президент Португалии

Антониу Жозе Сегуру, подписывая закон, подчеркнул, что более строгие критерии для получения гражданства не должны повлиять на гуманитарную защиту мигрантов и интеграцию детей, рожденных в Португалии.

Также президент отдельно обратил внимание на то, что законодательные изменения не должны негативно сказаться на делах, которые уже находятся на рассмотрении.

Кроме этого, он заявил о важности того, чтобы задержки со стороны государственных органов не влияли на отсчет сроков, необходимых для получения гражданства.

Почему приняли новый закон

Португальский парламент поддержал изменения в закон о гражданстве еще в начале апреля 2026 года.

Перед этим Конституционный суд Португалии признал неконституционными отдельные положения предыдущей версии документа, после чего закон доработали и повторно приняли.

В президентской администрации отметили, что закон о гражданстве имеет стратегическое значение, поэтому его изменения не должны зависеть от "идеологических настроений момента", ведь частые пересмотры правил могут подорвать доверие к государственным институтам.