Tesla за біткоїни та електромобілі від Xiaomi. Головне зі світу технологій

Tesla почали продавати за біткоїни

Електромобілі Tesla в США почали продавати за криптовалюту біткоїн. Очікується, що за межами країни така опція стане можливою вже в 2021 році. На тлі цих новин курс біткоїна додав у вартості майже 2 тисячі доларів. На сьогодні криптовалюта торгується на позначці близько 55,5 тисяч доларів.

Відзначимо, ціни на автомобілі Tesla в США стартують від 30 тисяч доларів.

Твіт на 3 млн доларів

Засновник сервісу мікроблогів Twitter Джек Дорсі продав перший в історії твіт за 2,9 млн доларів. Продаж відбувся на аукціоні токенів (NFT).

Покупцем став генеральний директор малайзійського стартапу Bridge Oracle Сіна Еставі. Дорсі пообіцяв всі виручені гроші віддати на благодійність.

Перший твіт - "just setting up my twttr" (просто налаштовую свій твіттер) - він опублікував 21 березня 2006 року.

Більш міцні Apple Watch та iPhone з мінімальним вирізом

Видання Bloomberg стверджує, що вже в цьому році можуть з'явитися Apple Watch з більш міцним корпусом. Виробник буде позиціонувати розумні годинники як гаджет для спортсменів, мандрівників та любителів екстремального відпочинку.

Передбачається, що Apple хоче скласти конкуренцію Casio, чиї G-Shock з підвищеною удароміцністю забезпечують стабільно високі продажі.

Також мережеві інформатори повідомляють про те, що в нових поколіннях iPhone буде зменшено екранний виріз. За їх даними, це стане можливим, оскільки розмовний динамік перемістять ще вище.

POCO представила доступні смартфони на топовому залізі

Цього тижня виробник смартфонів POCO представив модель POCO Pro X3, оснащену потужним процесором Snapdragon 860 і швидкою пам'яттю стандарту UFS 3.1. Гаджет отримав 6,67-дюймовий екран IPS з роздільною здатністю Full HD+ і адаптивною частотою оновлення 120 Гц.

Крім того, було представлено флагманський POCO F3 з 6,67-дюймовим дисплей AMOLED, процесором Snapdragon 870 з максимальною частотою 3,2 ГГц і потрійною камерою. Вбудований акумулятор ємністю 4520 мАг заряджається до 100% за 52 хвилини.

В українському роздробі смартфони будуть доступні на початку квітня. Ціни на POCO Pro X3 стартують від 7 999 гривень, на POCO F3 - від 11 999 гривень. При цьому на старті продажів на молодшу моедль обіцяють знижки до півтори тисячі гривень.

LG закриває мобільний бізнес

Південнокорейська компанія LG найближчим часом згорне виробництво смартфонів. Як відзначають інсайдери, рішення прийнято після 23 поспіль провальних кварталів у цій сфері. Загальна сума збитків мобільного підрозділу LG становить майже 4,5 млрд доларів.

Також повідомляється, що компанія намагалася продати бізнес в'єтнамській Vingroup і німецькому автоконцерну Volkswagen, але угода так і не відбулася.

Xiaomi запустить виробництво електромобілів

Китайська Xiaomi запустить виробництво власних електромобілів. За даними Reuters, збірка буде здійснюватися на потужностях Great Wall. При цьому очікується, що офіційне оголошення про співпрацю відбудеться наступного тижня.

Електромобілі Xiaomi будуть націлені на масовий ринок, а Great Wall надасть інженерні консультації, щоб прискорити їх випуск.

Маск обіцяє польоти на Марс до 2030 року

Американський бізнесмен і засновник космічної компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що має намір посадити корабель Starship на поверхню Марса задовго до 2030 року. Він також планує доставити японського мільярдера Юсаку Маєзаву на Місяць у 2023 році.

"SpaceX приземлить свої ракети Starship на Марс задовго до 2030 року", - зазначив він.

Також повідомляється, що незважаючи на всі невдачі проект Starship продовжить розвиватися, оскільки компанія зібрала на нього 850 млн доларів.

Черговий запуск прототипу корабля для польоту на Марс зірвався

SpaceX вчора мала провести випробувальний політ 11-го прототипу корабля Starship, в рамках якого він би піднявся на висоту 10 000 метрів. Однак запуск довелося відкласти, імовірно, через погодні умови.

Тим часом жителі Орегона і Вашингтона стали свідками незвичайного "метеоритного дощу". Передбачається, що в земній атмосфері при падінні згоріли уламки другого ступеня ракети Falcon 9. На відміну від багаторазової першої ступені, яка повертається на Землю, друга залишається на орбіті або перенаправляється в атмосферу, де згоряє.