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Мак оголосив про початок продажів автомобілів Tesla за біткойни

Новость на русском → США, Середа 24 березня 2021 10:07
Мак оголосив про початок продажів автомобілів Tesla за біткойни Фото: автомобіль Tesla (GettyImages)
Автор: Ігор Литвиненко

Компанія Tesla почала продаж своїх автомобілів за біткойни. Поки що така можливість доступна лише на території США.

Про це заявив глава компанії Ілон Маск в Twitter.

За його словами, за межами Сполучених Штатів Америки така опція стане можливою протягом поточного року.

"Тепер ви можете купити Tesla за біткойни. Tesla не буде конвертувати в фіатну валюту біткойни, отримані в якості оплати", - написав Маск.

При цьому на тлі повідомлення Маска курс біткойна виріс за кілька годин на 1,7 тисячі доларів і тепер становить 55,4 тисячі доларів.

Зазначимо, вартість найдешевшої моделі автомобіля Tesla (Модель 3) в США стартує від 30 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше Маск заявляв, що вважає завищеними курс біткойна та іншої криптовалюти - ефір.

Також повідомлялося, що в лютому вартість біткойна оновила історичний максимум, перевищивши позначку в 57 тисяч доларів.

Раніше РБК-Україна писало, що завдяки подорожчанню вартість всіх біткойнів в обігу наближається до 1 трлн доларів.

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