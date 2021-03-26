SpaceX сьогодні запустить 11-й прототип корабля для польоту на Марс. Трансляція

Компанія американського мільярдера та винахідника Ілона Маска SpaceX сьогодні планує провести випробувальний політ 11-го прототипу корабля Starship , призначеного для польотів на Марс. Федеральне управління цивільної авіації США (FFA) дало на це згоду.

Про це йдеться на сторінці FFA у Twitter .

Випробування прототипу SN11 пройдуть поблизу містечка Бока-Чіка у штаті Техас. FFA евакуює територію навколо випробувального майданчику.

"Сьогодні вдень буде спроба польоту прототипу корабля Starship під назвою SN11", - заявили в FFA.

Вікно для випробувань буде відкритим для SpaceX після 19:00 за київським часом. Однак випробування можуть в будь-який момент перенести, як це неодноразово відбувалося раніше.

Напередодні SpaceX провела вогневі випробування двигуна прототипу SN11 після заміни. Двигун довелося замінити після пошкодження під час попередніх вогневих випробувань.

В рамках випробувань прототипу SN11 планується його запуск на 10 кілометрів та приземлення на випробувальний майданчик. Вихід прототипу корабля Starship на земну орбіту поки не планується. Слідкувати за випробуваннями можна в YouTube.