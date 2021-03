Засновник Twitter продав першу публікацію у соцмережі за 2,9 млн доларів

NFT першого твіту Дорсі купив генеральний директор малайзійського стартапу Bridge Oracle Сіна Еставі. Після продажу NFT сам твіт залишився доступний на сайті Twitter.

Джек Дорсі говорив, що всі виручені гроші передасть благодійної організації GiveDirectly.

Зазначимо, що перша публікація в соцмережі Twitter - "just setting up my twttr" (Просто налаштовую свій твіттер, - ред.) була зроблена 21 березня 2006 року.