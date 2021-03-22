Засновник Twitter продав першу публікацію у соцмережі за 2,9 млн доларів
Засновник Twitter Джек Дорсі продав першу публікацію в соціальній мережі за 2,9 млн доларів. Твіт був проданий на аукціоні Valuables як невзаимозаменяемый токен (NFT).
Про це свідчить інформація на сайті онлайн-аукціону Valuables.
NFT першого твіту Дорсі купив генеральний директор малайзійського стартапу Bridge Oracle Сіна Еставі. Після продажу NFT сам твіт залишився доступний на сайті Twitter.
Джек Дорсі говорив, що всі виручені гроші передасть благодійної організації GiveDirectly.
Зазначимо, що перша публікація в соцмережі Twitter - "just setting up my twttr" (Просто налаштовую свій твіттер, - ред.) була зроблена 21 березня 2006 року.
Нагадаємо, 6 березня Джек Дорсі виставив на аукціон першу публікацію в історії соціальної мережі.
Раніше повідомлялося, що Twitter прийняв рішення запустити власний аналог Clubhouse. Однак ця соцмережа буде працювати на Android.
Крім того, в середині грудня минулого року з'явилася інформація, що соціальна мережа Twitter буде видаляти недостовірну інформацію про вакцини від коронавіруса. Зокрема, будуть видалятися повідомлення про шкоду вакцини для здоров'я.