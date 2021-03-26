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Xiaomi має намір запустити виробництво електромобілів, - Reuters

Новость на русском → Пекін, П'ятниця 26 березня 2021 15:59
Xiaomi має намір запустити виробництво електромобілів, - Reuters Фото: засновник Xiaomi Лей Цзюнь (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Китайська корпорація Xiaomi має намір запустити виробництво власних електромобілів. Очікується, що збірка буде здійснюватися на потужностях автомобільної компанії Great Wall.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Reuters.

За даними джерел, Xiaomi вже веде переговори про використання одного з заводів Great Wall для виробництва електромобілів під своїм власним брендом. Планується, що електромобілі Xiaomi будуть націлені на масовий ринок.

Крім того, представник Great Wall на умовах анонімності зазначив, що компанія надасть інженерні консультації, щоб прискорити проект. Обидві компанії нібито мають оголосити про партнерство на початку наступного тижня.

Також повідомляється, що на цій новині акції Xiaomi зросли на 6,3%, а Great Wall - на 10,4%, і 10% на Гонконгській та Шанхайській біржах відповідно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США скасували санкції проти Xiaomi. Федеральний суд США визнав, що ця компанія не пов'язана з китайською оборонною сферою.

До цього стало відомо, що Ford хоче повністю перейти електромобілі в Європі до 2030 року.

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