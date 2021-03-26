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Apple може випустити більш міцний смарт-годинник, - Bloomberg

Новость на русском → Купертіно, П'ятниця 26 березня 2021 13:37
Apple може випустити більш міцний смарт-годинник, - Bloomberg Фото: Apple Watch (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Американська компанія Apple розглядає можливість випуску Apple Watch з більш міцним корпусом. Така модель буде позиціонуватися як смарт-годинник для спортсменів, туристів та любителів екстремального відпочинку.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Повідомляється, що випуск Apple Watch з посиленим корпусом може готуватися на кінець 2021 року. Нинішні моделі як і раніше популярні серед бігунів, мандрівників і плавців. Однак компанія має намір скласти конкуренцію Casio Computer Co., яка домоглася високих продажів годинників саме за рахунок додаткового захисту.

Очікується, що така версія стане додатковою у модельному ряді, аналогічно до того, як Apple позиціонує більш дешевий варіант Apple Watch SE і спеціальні моделі в колаборації з Nike і Hermes International.

Новий продукт, який умовно називають Explorer Edition, буде з тією ж функціональністю, що і стандартні Apple Watch, але з підвищеною стійкістю до ударів і захистом як у Casio G-Shock.

Відзначимо, останні моделі Apple Watch вже мають водонепроникністюь до 50. На даний момент компанія відмовляється від коментарів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Бразилія майже на 2 млн доларів оштрафувала Apple за продаж iPhone без зарядних пристроїв.

Також стало відомо, що у нових iPhone зменшать екранний виріз.

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