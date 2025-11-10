ТЕС "Центренерго" вже відновлюють після російських ударів, - Гринчук

Як передає кореспондент РБК-Україна , про це міністр енергетики України Світлана Гринчук заявила під час спілкування з журналістами.

Вона уточнила, що під керівництвом "Центренерго" дві ТЕС - Зміївська та Трипільська.

"Дійсно були пошкодження. Колеги вже приступили до відновлення і ремонтів. Не будемо розголошувати успіхи, які плануємо, але робота з відновлення ведеться", - зазначила міністр.

Гринчук додала, що на тлі війни дуже часто бувають випадки, коли робота енергооб'єкта припиняється. Це відбувається навіть у ручному режимі, щоб не було додаткових пошкоджень. Тільки після розбору завалів енергетики можуть визначити стан обладнання, чи можливе його відновлення і які елементи потребують заміни.

"На жаль, теплові електростанції "Центренерго" від початку війни вже кілька разів припиняли свою роботу, потім проводилися ремонтні роботи - відновлювали, і потім знову (по колу - ред.)", - звернула увагу очільниця Міненерго.