ТЕС "Центренерго" вже відновлюють після російських ударів, - Гринчук
Українські енергетики почали відновлення теплових електростанцій "Центренерго", які були зупинені через масовані удари росіян.
Як передає кореспондент РБК-Україна, про це міністр енергетики України Світлана Гринчук заявила під час спілкування з журналістами.
Вона уточнила, що під керівництвом "Центренерго" дві ТЕС - Зміївська та Трипільська.
"Дійсно були пошкодження. Колеги вже приступили до відновлення і ремонтів. Не будемо розголошувати успіхи, які плануємо, але робота з відновлення ведеться", - зазначила міністр.
Гринчук додала, що на тлі війни дуже часто бувають випадки, коли робота енергооб'єкта припиняється. Це відбувається навіть у ручному режимі, щоб не було додаткових пошкоджень. Тільки після розбору завалів енергетики можуть визначити стан обладнання, чи можливе його відновлення і які елементи потребують заміни.
"На жаль, теплові електростанції "Центренерго" від початку війни вже кілька разів припиняли свою роботу, потім проводилися ремонтні роботи - відновлювали, і потім знову (по колу - ред.)", - звернула увагу очільниця Міненерго.
Масована атака 8 листопада
Нагадаємо, у ніч на 8 листопада російські окупанти завдали по Україні масованого удару. Ворог використовував ударні дрони, гіперзвукові ракети "Кинджал" і крилаті ракети "Калібр".
Зокрема, росіяни завдали ударів по енергетичних об'єктах України.
Після атаки "Центренерго" заявила про те, що всі її теплові електростанції припинили роботу. Там уточнили, що генерацію було повністю припинено.
Також у компанії звернули увагу, що це був наймасованіший удар по її ТЕС від початку війни з Росією.