ua en ru
Пн, 10 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

ТЕС "Центренерго" вже відновлюють після російських ударів, - Гринчук

Київ, Понеділок 10 листопада 2025 19:05
UA EN RU
ТЕС "Центренерго" вже відновлюють після російських ударів, - Гринчук Фото: Світлана Гринчук, міністр енергетики України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Українські енергетики почали відновлення теплових електростанцій "Центренерго", які були зупинені через масовані удари росіян.

Як передає кореспондент РБК-Україна, про це міністр енергетики України Світлана Гринчук заявила під час спілкування з журналістами.

Вона уточнила, що під керівництвом "Центренерго" дві ТЕС - Зміївська та Трипільська.

"Дійсно були пошкодження. Колеги вже приступили до відновлення і ремонтів. Не будемо розголошувати успіхи, які плануємо, але робота з відновлення ведеться", - зазначила міністр.

Гринчук додала, що на тлі війни дуже часто бувають випадки, коли робота енергооб'єкта припиняється. Це відбувається навіть у ручному режимі, щоб не було додаткових пошкоджень. Тільки після розбору завалів енергетики можуть визначити стан обладнання, чи можливе його відновлення і які елементи потребують заміни.

"На жаль, теплові електростанції "Центренерго" від початку війни вже кілька разів припиняли свою роботу, потім проводилися ремонтні роботи - відновлювали, і потім знову (по колу - ред.)", - звернула увагу очільниця Міненерго.

Масована атака 8 листопада

Нагадаємо, у ніч на 8 листопада російські окупанти завдали по Україні масованого удару. Ворог використовував ударні дрони, гіперзвукові ракети "Кинджал" і крилаті ракети "Калібр".

Зокрема, росіяни завдали ударів по енергетичних об'єктах України.

Після атаки "Центренерго" заявила про те, що всі її теплові електростанції припинили роботу. Там уточнили, що генерацію було повністю припинено.

Також у компанії звернули увагу, що це був наймасованіший удар по її ТЕС від початку війни з Росією.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЕС Трипільська ТЕС Електроенергія Змиевская ТЭС Війна в Україні Ракетний удар Атака дронів
Новини
НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі": фігурують Миронюк, Галущенко і Міндіч
НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі": фігурують Миронюк, Галущенко і Міндіч
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа