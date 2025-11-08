ua en ru
Удары по энергетике, взрывы в Днепре и на востоке: все о комбинированной атаке РФ по Украине

Украина, Суббота 08 ноября 2025 02:30
UA EN RU
Удары по энергетике, взрывы в Днепре и на востоке: все о комбинированной атаке РФ по Украине Фото: РФ снова атаковала энергетику Украины (ГСЧС)
Автор: Ирина Гамерская

В ночь на 8 ноября РФ снова атаковала Украину дронами и ракетами. О взрывах сообщают, в частности, в Днепре, Харьковской и Сумской областях.

Все что известно на сейчас о комбинированной атаке врага - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • по данным мониторинговых каналов враг бьет по Украине дронами, также были пусти "Калибров" и "Кинжалов"
  • дважды за ночь враг поднимал в воздух МиГи
  • в Киеве и нескольких областях введены экстренные отключения света, графики не действуют
  • по данным Минэнерго, под ударом энергетика
  • в Днепре дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие

Чем атаковала РФ

Для атаки по Украине враг применяет ударные дроны, также были пуски "Калибров" и "Кинжалов".

Масштабная тревога по Украине уже объявлялась дважды за ночь из-за взлета нескольких МиГов. В частности, по данным мониторинговых каналов, во время первой тревоги в воздухе могло быть 7 МиГов.

Энергетика

Около часа ночи начали появляться сообщения от энергетиков об экстренных отключениях света в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской областях. Отметим, при экстренных отключениях графики не действуют.

Также аварийные отключения света ввели в Сумской области. В Харьковобленерго также сообщили об аварийных отключениях, "чтобы не перегружать энергосистему после обстрела".

Позже в Минэнерго сообщили, что враг массированно атакует энергетику. Именно поэтому в ряде областей введено отключение света.

"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - сообщили в Минэнерго.

Днепр и область

Серия взрывов прогремела в Днепре, город массированно атаковали дроны, а также баллистика.

По данным Днепропетровской ОГА, в Днепре дрон попал в многоэтажку, разрушены квартиры и возник пожар. По состоянию на 02:30 известно о 7 пострадавших, в том числе дети 2 и 13 лет.

Кроме того, сообщается о пожаре в Самаровском районе, в Синельниковском районе разрушения потерпела инфраструктура. Взрывы раздавались и в Павлограде.

Харьковская область

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, в пригороде Харькова были зафиксированы вражеские ракетные удары. Информация о пострадавших не поступала.

