ua en ru
Сб, 07 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне ищут способы активировать терминалы Starlink, - Флеш

Суббота 07 февраля 2026 15:30
UA EN RU
Россияне ищут способы активировать терминалы Starlink, - Флеш Фото: украинцев, которые будут помогать врагу, будет ждать наказание (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты ищут варианты, как им активировать терминалы Starlink на фронте. Враг придумывает банальные варианты, в том числе отправить кого-то в ЦНАП за деньги.

Об этом заявил советник главы Минобороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Читайте также: Маск обратился с важным заявлением к украинцам по поводу Starlink

"Противник ищет варианты активации Starlink. Пишут свои идеи в группах, потом эти посты гуляют по нашим группам. Все их идеи банальны. Отправить кого-то в ЦНАП за деньги. Воспользоваться фиктивным ООО. Снять Starlink с дрона-трофея и т.д", - пишет Флеш.

Он призвал украинцев не волноваться, поскольку в Министерстве обороны Украины заранее все понимали и придумывали как риски, так и противодействия. По словам Бескретнова, в случае активации таких Starlink они будут заблокированы, а тех, кто решит помогать врагу - будет ждать наказание.

"Все эти Starlink мы заблокируем (знаем как), а вот любителей попробовать заработать "легкие деньги" от врага ждет заключение и не малое. Это не машину поджечь и убежать, это прийти в ЦНАП и фактически зафиксировать для суда свое преступление. Поэтому, мой совет предателям: даже не пытайтесь попробовать", - резюмировал советник главы Минобороны.

Что предшествовало

Напомним, 23 января появилась информация, что россияне все чаще начали применять дроны со Starlink, чтобы обходить украинскую ПВО.

Вскоре в Министерстве цифровой трансформации анонсировали внедрение режима "белого списка" - так называемого Whitelist, а инициативу реализуют Минобороны совместно с компанией SpaceX.

Таким образом, терминалы из соображений безопасности стали работать в стационарном режиме и с ограничением скорости во время движения.

После этого стало известно, что украинским военным нужно оперативно верифицировать терминалы Starlink, которые они используют в целях обороны, чтобы те продолжили работать после блокировки.

У россиян, в свою очередь, начались большие проблемы. Флеш писал, что у врага затруднено управление войсками, а также частично остановлены штурмовые действия.

Более того, на днях "АТЕШ" подтвердили массовый отказ Starlink у россиян. Партизаны сообщили, что управление войск было парализовано, а на Запорожском направлении оккупанты стреляли друг по другу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Starlink Война в Украине
Новости
Целью были линии 750 кВ и ТЭС, есть раненые и разрушения: последствия ночной атаки РФ по Украине
Целью были линии 750 кВ и ТЭС, есть раненые и разрушения: последствия ночной атаки РФ по Украине
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ