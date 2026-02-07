Россияне ищут способы активировать терминалы Starlink, - Флеш

Российские оккупанты ищут варианты, как им активировать терминалы Starlink на фронте. Враг придумывает банальные варианты, в том числе отправить кого-то в ЦНАП за деньги.

Об этом заявил советник главы Минобороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Противник ищет варианты активации Starlink. Пишут свои идеи в группах, потом эти посты гуляют по нашим группам. Все их идеи банальны. Отправить кого-то в ЦНАП за деньги. Воспользоваться фиктивным ООО. Снять Starlink с дрона-трофея и т.д", - пишет Флеш.

Он призвал украинцев не волноваться, поскольку в Министерстве обороны Украины заранее все понимали и придумывали как риски, так и противодействия. По словам Бескретнова, в случае активации таких Starlink они будут заблокированы, а тех, кто решит помогать врагу - будет ждать наказание.

"Все эти Starlink мы заблокируем (знаем как), а вот любителей попробовать заработать "легкие деньги" от врага ждет заключение и не малое. Это не машину поджечь и убежать, это прийти в ЦНАП и фактически зафиксировать для суда свое преступление. Поэтому, мой совет предателям: даже не пытайтесь попробовать", - резюмировал советник главы Минобороны.