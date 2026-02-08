Не все так плохо: чем россияне могут заменить Starlink на фронте
После блокировки неавторизованных терминалов Starlink на территории Украины российские войска столкнулись с системным кризисом связи. Попытки срочно перейти на альтернативные спутниковые решения лишь подчеркнули глубину технологических проблем РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию DEFENSE EXPRESS.
Удар по управлению и дронам
Блокировка Starlink лишила российских военных ключевого инструмента — стабильного и быстрого спутникового интернета.
Ранее он позволял в режиме реального времени передавать видео с беспилотников и поддерживать связь между малыми штурмовыми группами и командованием.
Теперь такие возможности фактически утрачены, а замена через кабельные соединения или Wi-Fi мосты на передовой малореалистична.
Геостационарные спутники как слабая альтернатива
Одним из основных заменителей Starlink в РФ рассматривается система спутников связи на базе аппаратов серии "Ямал".
Однако размещение этих спутников на геостационарной орбите приводит к высокой задержке сигнала — до одной секунды и более.
Кроме того, такие терминалы требуют мощного излучения, имеют крупные габариты и уязвимы для средств радиоэлектронной разведки и подавления.
Ограничения скорости и трафика
Даже заявленные характеристики российских систем не позволяют обеспечить стабильную видеотрансляцию с БПЛА.
Низкая скорость передачи данных, жесткие лимиты трафика и высокая энергозатратность делают их непригодными для современной войны, ориентированной на дроны и цифровое управление.
Проекты на будущее без гарантий
Разрабатываемые в РФ низкоорбитальные спутниковые группировки пока существуют лишь на бумаге.
Сроки запусков регулярно сдвигаются, а реальные возможности развертывания остаются под вопросом.
Военные спутники также не способны обеспечить связь на тактическом уровне из-за сложности, стоимости и ограниченного числа терминалов.
Фактическая потеря Starlink показала, что существующие и перспективные системы спутниковой связи РФ не могут полноценно заменить современные западные решения.
Это серьезно ограничивает возможности управления войсками и применения БПЛА уже сейчас, на фоне продолжающихся боевых действий.
Напоминаем, что российские военные пытаются найти способы повторно активировать терминалы Starlink на фронте, обсуждая примитивные и малоэффективные схемы, включая оформление через подставные структуры или использование трофейного оборудования.
Отметим, что отключение Starlink вынудит российские подразделения сократить интенсивность ударов по украинской логистике, особенно на Покровском направлении, где спутниковая связь широко применялась для координации и наведения беспилотников.