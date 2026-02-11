ua en ru
Террор железной дороги продолжается: РФ атаковала поезда и инфраструктуру в нескольких областях

Среда 11 февраля 2026 12:10
Террор железной дороги продолжается: РФ атаковала поезда и инфраструктуру в нескольких областях Фото: РФ атаковала поезда и инфраструктуру в нескольких областях (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Российские войска продолжают бить по железнодорожной инфраструктуре Украины. Так, сегодня, 11 февраля, под ударом оказались поезда и станции в нескольких областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

Читайте также: Отмены и автобусные объезды: в УЗ объяснили, куда поездом не доехать

"Сегодня утром враг также нанес удар по железнодорожной станции на Днепропетровщине. Повреждены локомотивы, вагоны и инфраструктура. Возникло возгорание, которое оперативно ликвидировано", - отметил Кулеба.

По его словам, также утром был и очередной удар по железнодорожному депо в Конотопе - зафиксированы повреждения подвижного состава. Враг продолжает атаки на этот железнодорожный узел Сумщины.

"Самое главное - работники не пострадали. На месте работают аварийные бригады. Это очередная целенаправленная атака на гражданскую логистику и критическую инфраструктуру. Несмотря на удары, все службы делают максимум, чтобы как можно быстрее восстановить работу", - добавил вице-премьер.

Удары РФ по железной дороге

Так, ранее сообщалось, что из-за вражеских обстрелов железнодорожной инфраструктуры на некоторых направлениях в разных областях Украины возможны задержки поездов УЗ. На отдельных участках пассажиров для безопасности будут перевозить автобусами.

Также мы писали, что Россия усилила удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре на севере Украины - дроны поразили локомотив, дизель-поезд и пути на Сумщине и Черниговщине, ранив работника железной дороги.

Кроме того, 27 января российские войска атаковали дронами пассажирский поезд сообщением "Чоп - Харьков - Барвенково" (в Харьковской области). Вражеский удар привел к гибели и травмированию многих пассажиров.

