Ремонт дорог в Украине после зимы закончен: какие трассы "залатали"
В пятницу, 1 мая, основные дорожные работы на международных трассах были завершены. Их выполнили с опережением графика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.
"Работы начали в феврале и выполнили с опережением графика. Фактически выполнены ремонты на более 7,3 млн кв. м - это 104% от запланированного", - рассказала она.
По словам Свириденко, в фокусе находились ключевые логистические маршруты и международные коридоры. Она отметила, что именно по ним движется помощь, обеспечивается работа бизнеса и связь между регионами.
Основные работы завершены на ключевых международных направлениях:
- М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи
- М-02 Копти - Глухов - Бачевск
- М-03 Киев - Харьков - Довжанский - М-03 Киев - Харьков
- М-06 Киев - Чоп
- М-07 Киев - Ковель - Ягодин
- М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская (на г. Люблин)
- М-10 Львов - Краковец (на г. Краков)
- М-15 Одесса - Рени (на г. Бухарест)
- М-16 Одесса - Кучурган (на г. Кишинев)
- М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский
- М-27 Одесса - Черноморск
- М-30 Стрый - Умань - Днепр - Изварино
Премьер отметила, что Госспецтрансслужба продолжает ремонты на прифронтовых дорогах в 40-километровой зоне возле линии соприкосновения. Речь идет о 59 участках на дорогах общей протяженностью более 1200 км.
"До 1 июня должны отремонтировать в целом более 10 млн кв. м дорог. Темпы остаются стабильно высокими: в апреле они были на 50% выше, чем в марте, ежедневно по стране работает более 200 бригад", - сообщила Свириденко.
Напомним, Украина в этом году планирует масштабный ремонт дорог, которые подверглись значительным разрушениям в течение зимы. Приоритетом станут международные и ключевые оборонные логистические маршруты, в частности трассы Киев-Чоп и Киев-Одесса.
Кроме того, Юлия Свириденко сообщала, что из резервного фонда направят не менее 10 млрд гривен на строительство и ремонт дорог в прифронтовых районах.