Сроки новых санкций ЄС против России и удар по Туапсинскому НПЗ: новости за 31 декабря

ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против РФ к годовщине ее вторжения в Украину, - Welt

Послы Европейского Союза планируют принять 20 пакет санкций против России к четвертой годовщине полномасштабного вторжения в Украину, пишет Welt.

По информации издания, санкции имеют целью дальнейшее наказание Москвы за ее агрессивную войну против Украины и дополнительное ослабление российской экономики.

Поражен Туапсинский НПЗ, нефтяной терминал и не только: Генштаб подтвердил удары по РФ

В ночь на среду, 31 декабря, Силы обороны поразили Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ, сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, под атакой были "Таманьнефтегаз", нефтебаза резерва и склады боеприпасов оккупантов.

НАБУ и САП завершили следствие в отношении Чернышова по делу о коррупции в Минрегионе

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование по делу в отношении бывшего вице-премьер-министра Украины и еще пяти человек.

НАБУ не раскрывает имя о ком идет речь, однако вероятно - речь об Алексее Чернышеве, который проходит подозреваемым в злоупотреблении служебным положением и участии в коррупционной схеме со строительством.

РФ за год выпустила по Украине более 100 000 дронов, тысячи ракет и КАБов, - United24

В 2025 году Россия выпустила по Украине более 60 000 управляемых авиационных бомб, около 2400 ракет различных типов и более 100 000 беспилотников.

В течение 2025 года воздушная тревога звучала в Украине по меньшей мере 19 033 раза. Больше всего в Харьковской области - 2020 тревог за год.

Накануне Нового года переговоры по Украине вступили в критическую фазу, - Уитакер

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер считает, что накануне Нового года переговоры по завершению российско-украинской войны вступили в критическую фазу.

По его словам, Трамп может проверить, возможно ли достичь мирного соглашения между сторонами.