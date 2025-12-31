ua en ru
РФ за год выпустила по Украине более 100 000 дронов, тысячи ракет и КАБов, - United24

Среда 31 декабря 2025 12:27
UA EN RU
РФ за год выпустила по Украине более 100 000 дронов, тысячи ракет и КАБов, - United24 Фото: Россия за год выпустила по Украине более 100 000 дронов, тысячи ракет и КАБов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В 2025 году Россия выпустила по Украине более 60 000 управляемых авиационных бомб, около 2400 ракет различных типов и более 100 000 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на United24.

Как сообщается, в течение 2025 года воздушная тревога звучала в Украине по меньшей мере 19 033 раза. Больше всего в Харьковской области - 2020 тревог за год.

РФ за год выпустила по Украине более 100 000 дронов, тысячи ракет и КАБов, - United24

"Еженедельно над Украиной фиксировались тысячи воздушных целей. Каждый день приносил новые разрушения и потери среди мирного населения. Постоянные атаки уничтожали объекты гражданской и энергетической инфраструктуры, превращая жизнь людей в борьбу за выживание", - отметили в United24.

Последние обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 31 декабря Россия атаковала Украину, применив 127 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Больше всего пострадала Одесса и область. По данным местных властей, враг снова нацелился на гражданскую и энергетическую инфраструктуру региона. В одном из населенных пунктов области из-за атаки загорелись склады логистической компании.

Также известно о попадании российских дронов в многоэтажные дома в двух районах Одессы. В одном из них вспыхнули пожары в квартирах. Есть пострадавшие, среди них дети.

Кроме того, во время ночной атаки на Одессу обломки вражеского беспилотника упали на территорию автодвора сортировочного терминала "Новой почты". Убытки оцениваются в 2,3 миллиона гривен.

В ночь на 30 декабря российские войска совершили комбинированную атаку по территории Украины, применив баллистические ракеты и десятки ударных беспилотников.

В частности, вчера Черноморский порт в Одессе подвергся двум атакам за день, в результате чего загорелся резервуар с маслом. Также россияне атаковали порт Южный.

