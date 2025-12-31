НАБУ и САП завершили следствие в отношении Чернышова по делу о коррупции в Минрегионе
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование по делу в отношении бывшего вице-премьер-министра Украины и еще пяти человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.
НАБУ не раскрывает имя о ком идет речь, однако вероятно - речь об Алексее Чернышеве, который проходит подозреваемым в злоупотреблении служебным положением и участии в коррупционной схеме со строительством.
По данным следствия, один из столичных застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого он обратился к тогдашнему главе Министерства развития общин и территорий.
Как установили правоохранители, министр вместе с госсекретарем Минрегиона, советником министра и директором государственного предприятия создали условия для передачи земельного участка этому ГП. В дальнейшем предприятие незаконным способом заключило инвестиционные договоры с определенной застройщиком компанией.
Коррупционная схема
Согласно договорам, застройщик должен был передать государству часть будущих квартир пропорционально стоимости земельного участка. Однако, чтобы минимизировать эту долю, землю и расположенные на ней здания оценили почти в пять раз дешевле рыночной стоимости. Разница между реальной и заниженной оценкой превысила 1 млрд гривен, именно на такую сумму государство могло недополучить недвижимости.
Реализации схемы помешал арест земельного участка, наложенный по ходатайству НАБУ и САП.
Следствие также установило, что за содействие в сделке застройщик предоставил министру и определенным им лицам скидки на квартиры в уже построенных жилых комплексах. С учетом таких скидок стоимость квадратного метра составляла от 1 до 8 тысяч гривен при минимальной рыночной цене около 30 тысяч гривен за кв. м.
Таким образом, по данным правоохранителей, бывший министр получил неправомерную выгоду в виде скидок на общую сумму более 14,5 млн гривен. На большинство незаконно полученных квартир наложен арест.
Что инкриминируют Чернышеву
Скандал вокруг экс-вице-премьера Алексея Чернышова разгорелся еще летом, когда во время его пребывания за границей появились слухи о побеге. Впрочем премьер Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский заверили, что речь идет о служебной командировке.
Уже 23 июня Чернышов сам явился в НАБУ, где ему объявили подозрение в злоупотреблении должностью и получении неправомерной выгоды в особо крупных размерах. Он стал шестым фигурантом дела о коррупции в строительной сфере во время его работы министром развития общин и территорий.
В ноябре НАБУ и САП также сообщили о масштабной антикоррупционной операции "Мидас" в энергетике. Следствие считает, что участники схемы организовали "откаты" в размере 10-15% от контрактов "Энергоатома". По версии правоохранителей, Чернышов в рамках этого дела мог получить около 1,2 млн долларов и почти 100 тысяч евро, часть средств якобы передали через его жену.
Кроме того, НАБУ обнародовало записи разговоров фигурантов, где Чернышова называют "Че Геварой", а журналисты выяснили, что во время войны его окружение возводило под Киевом несколько крупных имений.