НАБУ и САП завершили следствие в отношении Чернышова по делу о коррупции в Минрегионе

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование по делу в отношении бывшего вице-премьер-министра Украины и еще пяти человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ .

НАБУ не раскрывает имя о ком идет речь, однако вероятно - речь об Алексее Чернышеве, который проходит подозреваемым в злоупотреблении служебным положением и участии в коррупционной схеме со строительством.

По данным следствия, один из столичных застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого он обратился к тогдашнему главе Министерства развития общин и территорий.

Как установили правоохранители, министр вместе с госсекретарем Минрегиона, советником министра и директором государственного предприятия создали условия для передачи земельного участка этому ГП. В дальнейшем предприятие незаконным способом заключило инвестиционные договоры с определенной застройщиком компанией.

Коррупционная схема

Согласно договорам, застройщик должен был передать государству часть будущих квартир пропорционально стоимости земельного участка. Однако, чтобы минимизировать эту долю, землю и расположенные на ней здания оценили почти в пять раз дешевле рыночной стоимости. Разница между реальной и заниженной оценкой превысила 1 млрд гривен, именно на такую сумму государство могло недополучить недвижимости.

Реализации схемы помешал арест земельного участка, наложенный по ходатайству НАБУ и САП.

Следствие также установило, что за содействие в сделке застройщик предоставил министру и определенным им лицам скидки на квартиры в уже построенных жилых комплексах. С учетом таких скидок стоимость квадратного метра составляла от 1 до 8 тысяч гривен при минимальной рыночной цене около 30 тысяч гривен за кв. м.

Таким образом, по данным правоохранителей, бывший министр получил неправомерную выгоду в виде скидок на общую сумму более 14,5 млн гривен. На большинство незаконно полученных квартир наложен арест.