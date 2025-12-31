Поражен Туапсинский НПЗ, нефтяной терминал и не только: Генштаб подтвердил удары по РФ

В ночь на среду, 31 декабря, Силы обороны поразили Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. Кроме того, под атакой были "Таманьнефтегаз", нефтебаза резерва и склады боеприпасов оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ в Telegram .

"Зафиксировано попадание ударных БпЛА по территории завода с последующим пожаром. Повреждена установка первичной переработки нефти (ЕЛОУ-АВТ-12) и комплексные установки глубинной переработки нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Тупсинский НПЗ входит в десятку крупнейших в стране-агрессоре, и ориентирован на экспорт с мощностью переработки нефтепродуктов около 12 млн. тонн в год.

Завод является частью энергетического тыла РФ и задействован в обеспечении вражеских вооруженных сил. Он производит автомобильный бензин различных марок, прямогонный бензин (сырье для нефтехимии), дизельное топливо и мазут.

Кроме того, Силы обороны поразили нефтегазовый терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ. Он хранит и осуществляет дальнейшую перевалку нефти, нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов для экспорта и обеспечения вооруженных сил РФ.

Генштаб отметил, что подтверждено поражение двух причалов со стендерами нефтеналивного терминала.

Нефтебаза и склады боеприпасов

Также в ночь на сегодня украинские ударные дроны поразили нефтебазу росрезерва "Темп" в Ярославской области РФ. Она занимается хранением, приемкой, отпуском и учетом стратегических запасов, в том числе нефтепродуктов. После удара на объекте зафиксирован масштабный пожар.

Кроме этого, был поражен временный пункт базирования речных катеров вблизи Еленовки, на временно оккупированной территории Крыма. Зафиксировано попадание и по складам боеприпасов россиян в районах населенных пунктов Ближнее и Сиятель Донецкой области.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины", - говорится в заявлении Генштаба.