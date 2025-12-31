ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против РФ к годовщине ее вторжения в Украину, - Welt
Послы Европейского Союза планируют принять 20 пакет санкций против России к четвертой годовщине полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
По информации издания, санкции имеют целью дальнейшее наказание Москвы за ее агрессивную войну против Украины и дополнительное ослабление российской экономики.
Планируются ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС других лиц и организаций, причем особое внимание будет уделяться лицам, ответственным за вывоз и идеологическое перевоспитание детей.
По информации европейских дипломатов, также предусматриваются дополнительные санкции в энергетической и банковской сферах. Кроме того, планируется устранить лазейки для обхода существующих санкций.
В Брюсселе рассматривается возможность запрета импорта российского урана и, таким образом, введения санкций против Федерального агентства по атомной энергии России (Росатом).
Как отмечает издание, такие ограничения уже давно требуют многочисленные государства ЕС. Однако до сих пор существует сопротивление со стороны таких стран, как Франция и Бельгия.
По данным дипломатических кругов, эти государства могли бы покупать уран, необходимый для работы их атомных электростанций, также в Южной Африке, Австралии или Канаде, но по более высоким ценам.
Санкции ЕС против России
Напомним, в октябре ЕС официально одобрил 19-й пакет санкций против России. Ограничения были направлены на сокращение доходов Кремля и предотвращение обхода санкций через третьи страны, а также на "теневой флот".
Ранее СМИ сообщали, что послы Европейского Союза продолжают обсуждать новый пакет санкций против России. В рамках его подготовки в "черный список" уже добавили, в частности, более 40 танкеров "теневого флота".
Также, по информации СМИ, 20-й пакет санкций ЕС будет направлен на российскую "атомку", нефть и сталь.