Накануне Нового года переговоры по Украине вступили в критическую фазу, - Уитакер

Среда 31 декабря 2025 13:51
UA EN RU
Накануне Нового года переговоры по Украине вступили в критическую фазу, - Уитакер Фото: посол США в НАТО Мэтью Уитакер (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В США считают, что накануне Нового года переговоры по завершению российско-украинской войны вступили в критическую фазу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла США в НАТО Мэтью Уитакера в соцсети Х.

"Накануне Нового года, когда переговоры по войне в Украине вступают в критическую фазу, президент США Дональд Трамп является единственным лидером, способным собрать обе стороны конфликта за стол переговоров", - говорится в заявлении Уитакера.

Посол США при НАТО добавил, что Трамп может проверить, возможно ли достичь мирного соглашения между сторонами.

Россия пытается сорвать мирные переговоры

Напомним, в воскресенье, 28 декабря, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели переговоры во Флориде, во время которых обсудили детали мирного плана по завершению войны.

После встречи оба лидера сделали заявления о ее результатах. В частности, Трамп сообщил об определенном прогрессе в вопросе Донбасса, отметив, что окончательные решения пока не приняты, однако стороны приблизились к договоренностям.

Он также объявил о создании специальной рабочей группы по мирному урегулированию, которая будет работать с высокопоставленными чиновниками США и контактировать с российской стороной.

Владимир Зеленский, со своей стороны, заявил, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности со стороны США - на 100%.

По данным СМИ, Дональд Трамп готов утвердить эти гарантии через Конгресс США.

Уже 29 декабря Россия обвинила Украину в якобы атаке на резиденцию российского диктатора Владимира Путина и пригрозила "ответным ударом".

После этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет выходить из переговорного процесса по прекращению войны, однако будет вести переговоры прежде всего с США и предупредил об усилении "переговорной позиции" России.

В МИД Украины назвали заявления РФ о якобы атаке дронов на резиденцию Путина на Валдае примитивной выдумкой, которая является лишь поводом для отказа России от мирных усилий.

Зеленский также подчеркнул, что информация об ударах по валдайской резиденции - это фейк, который придумали россияне, чтобы сорвать успешные переговоры о завершении войны.

