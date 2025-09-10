На территорию Польши залетели 19 дронов РФ, сбили менее четверти, - Туск

"В течение ночи было 19 "вторжений" в воздушное пространство Польши, в результате которых было сбито четыре дрона", - заявил Туск.

По его словам, большое количество вражеских беспилотников прилетело с территории Беларуси.

Глава польского правительства также добавил, что Варшава обратилась к НАТО с просьбой применить статью 4, и что стране нужно больше, чем просто выражение солидарности.

Отмечается, что Статья 4 позволяет любому члену НАТО вынести вопрос на обсуждение в рамках блока. Таким образом, речь не идет о военном ответе.