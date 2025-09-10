На територію Польщі залетіли 19 дронів РФ, збили менше чверті, - Туск

"Протягом ночі було 19 "вторгнень" у повітряний простір Польщі, в результаті яких було збито чотири дрони", - заявив Туск.

За його словами, велика кількість ворожих беспілотників прилетіла з території Білорусі.

Глава польського уряду також додав, що Варшава звернулася до НАТО з проханням застосувати статтю 4, і що країні потрібно більше, ніж просто вираження солідарності.

Зазначається, що Стаття 4 дозволяє будь-якому члену НАТО винести питання на обговорення в рамках блоку. Таким чином, мова не йде про військову відповідь.