Путина могут арестовать в Армении: страна признала юрисдикцию МУС
Российского диктатора Владимира Путина могут арестовать в Армении, так как страна официально признала за собой обязательства по Римскому статуту.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.Am.
Конституционный суд Армении признал соответствующим Конституции обязательства, закрепленные Римским статутом о Международном уголовном суде.
Таким образом, Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову, в отношении которых суд Гааги выписал ордеры на арест, должны арестовать, если они въедут в Армении.
Отметим, что правительство Армении в 2022 году обратилось в КС по вопросу признания Римского статута, чтобы призвать Азербайджан к ответственности за военные преступления, совершенные на территории непризнанного Нагорного Карабаха.
Добавим, что страна подписала статут в 1998 году, но до сегодняшнего дня не ратифицировала его, так как КС в 2004 году признал обязательства договора такими, которые противоречат ряду положений действовавшей на тот момент Конституции страны.
Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинению в депортации украинцев.
При этом Путина пригласят на саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике, несмотря на то, что там его обязаны арестовать.
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