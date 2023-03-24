ua ru
Пт, 24 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Путина могут арестовать в Армении: страна признала юрисдикцию МУС

Новина українською →
Армения, Пятница 24 марта 2023 15:07
Путина могут арестовать в Армении: страна признала юрисдикцию МУС Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российского диктатора Владимира Путина могут арестовать в Армении, так как страна официально признала за собой обязательства по Римскому статуту.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.Am.

Конституционный суд Армении признал соответствующим Конституции обязательства, закрепленные Римским статутом о Международном уголовном суде.

Таким образом, Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову, в отношении которых суд Гааги выписал ордеры на арест, должны арестовать, если они въедут в Армении.

Отметим, что правительство Армении в 2022 году обратилось в КС по вопросу признания Римского статута, чтобы призвать Азербайджан к ответственности за военные преступления, совершенные на территории непризнанного Нагорного Карабаха.

Добавим, что страна подписала статут в 1998 году, но до сегодняшнего дня не ратифицировала его, так как КС в 2004 году признал обязательства договора такими, которые противоречат ряду положений действовавшей на тот момент Конституции страны.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинению в депортации украинцев.

При этом Путина пригласят на саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике, несмотря на то, что там его обязаны арестовать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Армения Владимир Путин Международный уголовный суд Гаага Римский статут
NEWS
Оккупационные власти Крыма начали активно готовиться к выезду с полуострова, - ГУР
Оккупационные власти Крыма начали активно готовиться к выезду с полуострова, - ГУР
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию