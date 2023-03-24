Путина могут арестовать в Армении: страна признала юрисдикцию МУС

Российского диктатора Владимира Путина могут арестовать в Армении, так как страна официально признала за собой обязательства по Римскому статуту.

Конституционный суд Армении признал соответствующим Конституции обязательства, закрепленные Римским статутом о Международном уголовном суде.

Таким образом, Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову, в отношении которых суд Гааги выписал ордеры на арест, должны арестовать, если они въедут в Армении.

Отметим, что правительство Армении в 2022 году обратилось в КС по вопросу признания Римского статута, чтобы призвать Азербайджан к ответственности за военные преступления, совершенные на территории непризнанного Нагорного Карабаха.

Добавим, что страна подписала статут в 1998 году, но до сегодняшнего дня не ратифицировала его, так как КС в 2004 году признал обязательства договора такими, которые противоречат ряду положений действовавшей на тот момент Конституции страны.