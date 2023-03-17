Выезд из России теперь под вопросом. Путину грозит арест в 123 странах мира

Решение суда Гааги выдать ордер на арест российского диктатора Владимира Путина существенно ограничивает его возможность находиться в других странах мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

Как отмечает чиновник, согласно решению суда, теперь Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, которые ратифицировали Римский статут или признают юрисдикцию МУС (выделены зеленым цветом на фото). Фото: страны, которые признают юрисдикцию МУС (t.me/mozhemobyasnit) Стоит заметить, что в списке таких стран находятся государства Европы, вся Южная Америка, часть Африки и Азии. Странами, которые признают юрисдикцию суда, являются и партнеры России, например, Венесуэла, Южно-Африканская республика, Центрально-Африканская республика, Таджикистан.