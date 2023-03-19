Германия будет обязана арестовать Путина, если он приедет, - министр

Германия будет обязана арестовать российского диктатора Владимира Путина, если он придет на немецкую территорию.

Об этом заявил министр юстиции Германии Марко Бушманн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit.

Он объяснил, что в случае приезда Путина Международный уголовный суд оперативно обратится в Интерпол для выполнения ордера на арест.

"Тогда Германия будет обязана арестовать президента Путина, если он въедет на немецкую территорию и передать его в МКС", - заявил министр.

Бушманн отметил, что Международный уголовный суд, в отличие от национальных правоохранительных органов, может арестовать глав государств.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Решение вынесено по делу о депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.

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