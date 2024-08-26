На территории Беларуси снова зафиксировали залет российских беспилотников

На территорию Беларуси ночью трижды заходили российские беспилотники "Шахед" во время масштабной воздушной атаки России на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу " Беларускі Гаюн ".

Отмечается, что за минувшую ночь дроны-камикадзе типа "Шахед" трижды заходили на территорию Беларуси. Сообщается, что это происходило около 03.26, 03.33 и 04.14 - каждый в районе Полесского радиационно-экологического заповедника, Брагинского и Лоевского районов.

По данным мониторинговой группы, ночью авиация ВВС РБ не поднималась. Очередной вертолет из Мачулищей и истребитель из Барановичей был поднят в районе 9 утра, их направили на юг страны.

Стоит отметить, что сегодня Россия в очередной раз проводит масштабную воздушную атаку против Украины, во время которой, в течение ночи и утра, кроме БПЛА, были и десятки запусков ракет Кинжал.