Лукашенко на фоне наступления ВСУ в Курской области призвал всех "сесть за стол переговоров"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне наступления украинских войск в Курской области заявил о необходимости сесть за стол переговоров, чтобы закончить войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

"Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им. Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрыты, где они открыто говорят - высокопоставленные люди. Дословно: " Пусть бьют друг друга - украинцы, россияне - пусть в этом котле все подохнут", - сказал Лукашенко. Белорусский диктатор считает, что продолжение войны в Украине хотят "высокопоставленные особы американского происхождения". "Это высокопоставленные лица об этом говорят. Американского происхождения (чуть-чуть открою вам). Это что, нормально? Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили", - добавил Лукашенко.