Лукашенко на фоне наступления ВСУ в Курской области призвал всех "сесть за стол переговоров"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне наступления украинских войск в Курской области заявил о необходимости сесть за стол переговоров, чтобы закончить войну в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".
"Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им. Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрыты, где они открыто говорят - высокопоставленные люди. Дословно: " Пусть бьют друг друга - украинцы, россияне - пусть в этом котле все подохнут", - сказал Лукашенко.
Белорусский диктатор считает, что продолжение войны в Украине хотят "высокопоставленные особы американского происхождения".
"Это высокопоставленные лица об этом говорят. Американского происхождения (чуть-чуть открою вам). Это что, нормально? Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили", - добавил Лукашенко.
Наступление ВСУ в Курской области
Напомним, 6 июля украинские войска начали наступление в Курской области и взяли под контроль ряд российских населённых пунктов. Целью операции является защита от обстрелов российских жителей приграничных регионов Украины.
Сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные в общей сложности взяли под контроль уже 82 населенных пункта в Курской области (1150 квадратных километров территории).
Кроме того, Украина создала в Курской области военную комендатуру. Ее возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.
Детальнее о том, что происходит в Курской области по состоянию на 15 августа - в материале РБК-Украина.
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