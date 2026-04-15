Теракт в Броварах: СБУ сообщила двум злоумышленникам о подозрении

Национальная полиция сообщила на Киевщине о подозрении двум злоумышленникам, которые причастны к совершению теракта в Броварах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Нацполиции.

Происшествие произошло в понедельник,13 апреля, в 22:08 часов. Полиция получила сообщение о том, что вблизи частного домохозяйства произошел взрыв. В результате взрывной волны был ранен мужчина - он получил легкие телесные повреждения.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские, спасатели ГСЧС, медики, взрывотехники полиции Киевщины, а также сотрудники СБУ.

Установлено, что к совершению преступления причастны двое молодых людей - 23-летний исполнитель, житель города Броваров и 17-летний организатор, житель Черновицкой области. Фигуранты задержаны.

Фото: злоумышленник, причастный к теракту в Броварах (t.me/UA_National_Police)

Известно, что злоумышленники действовали по указанию спецслужб РФ за обещание денежного вознаграждения. Один из них непосредственно заложил взрывное устройство, другой - устанавливал мобильный телефон с помощью которого велось наблюдение.

Во время обысков изъяты телефоны, сим-карты, компоненты взрывчатки, электроспички.

Фото: злоумышленникам сообщили о подозрении (t.me/UA_National_Police)

Следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении по факту совершения террористического акта (ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет.

