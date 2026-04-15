Теракт в Броварах: СБУ сообщила двум злоумышленникам о подозрении

16:03 15.04.2026 Ср
Задержанным грозит от семи до 12 лет за решеткой
Валерий Ульяненко, Юлия Акимова
Фото: СБУ сообщила злоумышленникам о подозрении (facebook.com SecurSerUkraine)

Национальная полиция сообщила на Киевщине о подозрении двум злоумышленникам, которые причастны к совершению теракта в Броварах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Нацполиции.

Читайте также: Готовил теракт в Хмельницком: СБУ задержала "на горячем" агента Кремля

Происшествие произошло в понедельник,13 апреля, в 22:08 часов. Полиция получила сообщение о том, что вблизи частного домохозяйства произошел взрыв. В результате взрывной волны был ранен мужчина - он получил легкие телесные повреждения.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские, спасатели ГСЧС, медики, взрывотехники полиции Киевщины, а также сотрудники СБУ.

Установлено, что к совершению преступления причастны двое молодых людей - 23-летний исполнитель, житель города Броваров и 17-летний организатор, житель Черновицкой области. Фигуранты задержаны.

Теракт в Броварах: СБУ сообщила двум злоумышленникам о подозренииФото: злоумышленник, причастный к теракту в Броварах (t.me/UA_National_Police)

Известно, что злоумышленники действовали по указанию спецслужб РФ за обещание денежного вознаграждения. Один из них непосредственно заложил взрывное устройство, другой - устанавливал мобильный телефон с помощью которого велось наблюдение.

Во время обысков изъяты телефоны, сим-карты, компоненты взрывчатки, электроспички.

Фото: злоумышленникам сообщили о подозрении (t.me/UA_National_Police)

Следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении по факту совершения террористического акта (ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет.

Другие теракты в Украине

Напомним, недавно в Буче Киевской области произошел двойной взрыв, в результате которого были ранены двое полицейских. Уже через два часа после теракта полиция и СБУ задержали подозреваемого.

Установлено, что 21-летний житель Бучи Богдан Тимченко получил от россиян инструкцию на изготовление двух самодельных взрывных устройств. За содеянное спецслужбы РФ обещали фигуранту 25 тысяч гривен за каждый взрыв.

На следующий день суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей без права залога. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

В полиции отметили, что сценарий этого нападения похож на теракт во Львове, где погибли двое правоохранителей, а еще 25 - получили ранения.

Служба безопасности Украины Бровары Теракт
