Подозреваемому в теракте в Буче избрали меру пресечения: что он сказал в суде

16:39 24.03.2026 Вт
2 мин
Во время суда Тимченко заявил, что куратор преступления шантажировал его и угрожал убить мать.
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия теракта в Буче (t.me/UA_National_Police)

21-летний житель Бучи Богдан Тимченко, которого обвиняют в устройстве двойного теракта в своем городе, останется под стражей до 21 мая - без права на залог. Ему грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Читайте также: Теракт в Буче: СБУ сообщила исполнителю о подозрении

Угрозы дроном и 25 тысяч за взрыв

На суде подозреваемый рассказал, что познакомился с неизвестным в компьютерной игре. Впоследствии тот начал угрожать: сказал, что знает, где находится его мать - она сейчас в зоне боевых действий, - и якобы следит за ней с дрона.

Условие было простое: заложить взрывчатку - и мать останется живой. За каждое "задание" обещали по 25 тысяч гривен.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 мая без права залога.

Что произошло в Буче

23 марта около 05:35 на линию 112 поступило сообщение от местной жительницы - взрыв на одной из улиц города. Когда туда прибыли спасатели, раздался второй взрыв. Двое правоохранителей получили ранения.

Оба устройства Тимченко изготовил самостоятельно по полученным инструкциям и оснастил их мобильными телефонами для дистанционного подрыва. Одно спрятал под скамейкой у подъезда, второе - рядом с мусорным контейнером.

Полиция и СБУ задержали подозреваемого уже через два часа после инцидентов.

Подобные теракты - не исключение. За последние месяцы похожие инциденты фиксировались во Львове, Киеве, Днепре, Николаеве и Одессе.

В частности, во Львове ночью 22 февраля возле ТЦ "Магнус" прогремели два взрыва - погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька, еще 25 человек получили ранения.

Исполнительницей оказалась 33-летняя Ирина Саветина, которая, по ее словам, действовала по указаниям двух кураторов из соцсетей и согласилась заложить взрывчатку за деньги, утверждая, что "не осознавала последствий".

Россия ударила по 14-этажке в Днепре: произошли пожары, есть раненые
Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой