ua en ru
Ср, 15 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Теракт у Броварах: СБУ повідомила двом зловмисникам про підозру

16:03 15.04.2026 Ср
2 хв
Затриманим загрожує від семи до 12 років за ґратами
aimg Валерій Ульяненко aimg Юлія Акимова
Фото: СБУ повідомила зловмисникам про підозру (facebook.com SecurSerUkraine)

Національна поліція повідомила на Київщини про підозру двом зловмисникам, які причетні до скоєння теракту у Броварах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Нацполіції.

Читайте також: Готував теракт у Хмельницькому: СБУ затримала "на гарячому" агента Кремля

Подія сталася в понеділок,13 квітня, о 22:08 годині. Поліція отримала повідомлення про те, що поблизу приватного домогосподарства стався вибух. Внаслідок вибухової хвилі було поранено чоловіка - він отримав легкі тілесні ушкодження.

На місце події оперативно прибули поліцейські, рятувальники ДСНС, медики, вибухотехніки поліції Київщини, а також працівники СБУ.

Встановлено, що до скоєння злочину причетні двоє молодиків - 23-річний виконавець, житель міста Броварів та 17-річний організатор, мешканець Чернівецької області. Фігурантів затримано.

Теракт у Броварах: СБУ повідомила двом зловмисникам про підозруФото: зловмисник, причетний до теракту у Броварах (t.me/UA_National_Police)

Відомо, що зловмисники діяли за вказівкою спецслужб РФ за обіцянку грошової винагороди. Один них безпосередньо заклав вибуховий пристрій, інший - встановлював мобільний телефон за допомогою якого велося спостереження.

Під час обшуків вилучено телефони, сім-картки, компоненти вибухівки, електросірники.

Фото: зловмисникам повідомили про підозру (t.me/UA_National_Police)

Слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за фактом вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12 років.

Інші теракти в Україні

Нагадаємо, нещодавно у Бучі Київської області стався подвійний вибух, унаслідок якого були поранені двоє поліцейських. Вже за дві години після теракту поліція та СБУ затримали підозрюваного.

Встановлено, що 21-річний житель Бучі Богдан Тимченко отримав від росіян інструкцію на виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв. За скоєне спецслужби РФ обіцяли фігуранту 25 тисяч гривень за кожен вибух.

Наступного дня суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою без права застави. Зловмиснику загрожує довічне увʼязнення.

У поліції зазначили, що сценарій цього нападу схожий на теракт у Львові, де загинули двоє правоохоронців, а ще 25 - отримали поранення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Служба безпеки України Бровари Теракт
Новини
Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень
Аналітика
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
