Теракт у Броварах: СБУ повідомила двом зловмисникам про підозру

Національна поліція повідомила на Київщини про підозру двом зловмисникам, які причетні до скоєння теракту у Броварах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Нацполіції.

Подія сталася в понеділок,13 квітня, о 22:08 годині. Поліція отримала повідомлення про те, що поблизу приватного домогосподарства стався вибух. Внаслідок вибухової хвилі було поранено чоловіка - він отримав легкі тілесні ушкодження.

На місце події оперативно прибули поліцейські, рятувальники ДСНС, медики, вибухотехніки поліції Київщини, а також працівники СБУ.

Встановлено, що до скоєння злочину причетні двоє молодиків - 23-річний виконавець, житель міста Броварів та 17-річний організатор, мешканець Чернівецької області. Фігурантів затримано.

Фото: зловмисник, причетний до теракту у Броварах (t.me/UA_National_Police)

Відомо, що зловмисники діяли за вказівкою спецслужб РФ за обіцянку грошової винагороди. Один них безпосередньо заклав вибуховий пристрій, інший - встановлював мобільний телефон за допомогою якого велося спостереження.

Під час обшуків вилучено телефони, сім-картки, компоненти вибухівки, електросірники.

Фото: зловмисникам повідомили про підозру (t.me/UA_National_Police)

Слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за фактом вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12 років.

Інші теракти в Україні

Нагадаємо, нещодавно у Бучі Київської області стався подвійний вибух, унаслідок якого були поранені двоє поліцейських. Вже за дві години після теракту поліція та СБУ затримали підозрюваного.