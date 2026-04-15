Теракт у Броварах: СБУ повідомила двом зловмисникам про підозру
Національна поліція повідомила на Київщини про підозру двом зловмисникам, які причетні до скоєння теракту у Броварах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Нацполіції.
Подія сталася в понеділок,13 квітня, о 22:08 годині. Поліція отримала повідомлення про те, що поблизу приватного домогосподарства стався вибух. Внаслідок вибухової хвилі було поранено чоловіка - він отримав легкі тілесні ушкодження.
На місце події оперативно прибули поліцейські, рятувальники ДСНС, медики, вибухотехніки поліції Київщини, а також працівники СБУ.
Встановлено, що до скоєння злочину причетні двоє молодиків - 23-річний виконавець, житель міста Броварів та 17-річний організатор, мешканець Чернівецької області. Фігурантів затримано.
Фото: зловмисник, причетний до теракту у Броварах (t.me/UA_National_Police)
Фото: зловмисник, причетний до теракту у Броварах (t.me/UA_National_Police)
Відомо, що зловмисники діяли за вказівкою спецслужб РФ за обіцянку грошової винагороди. Один них безпосередньо заклав вибуховий пристрій, інший - встановлював мобільний телефон за допомогою якого велося спостереження.
Під час обшуків вилучено телефони, сім-картки, компоненти вибухівки, електросірники.
Фото: зловмисникам повідомили про підозру (t.me/UA_National_Police)
Слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за фактом вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12 років.
Інші теракти в Україні
Нагадаємо, нещодавно у Бучі Київської області стався подвійний вибух, унаслідок якого були поранені двоє поліцейських. Вже за дві години після теракту поліція та СБУ затримали підозрюваного.
Встановлено, що 21-річний житель Бучі Богдан Тимченко отримав від росіян інструкцію на виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв. За скоєне спецслужби РФ обіцяли фігуранту 25 тисяч гривень за кожен вибух.
Наступного дня суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою без права застави. Зловмиснику загрожує довічне увʼязнення.
У поліції зазначили, що сценарій цього нападу схожий на теракт у Львові, де загинули двоє правоохоронців, а ще 25 - отримали поранення.