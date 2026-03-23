Теракт в Буче: полиция задержала причастного к взрывам - источники
Правоохранители задержали причастного к теракту в Буче, который произошел утром в понедельник, 23 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По словам источников, правоохранителям удалось задержать причастного к взрывам в Буче.
Что предшествовало
Сегодня утром в Буче произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома. В результате взрыва повреждено остекление окон в доме.
На место оперативно прибыли правоохранители, спасатели и взрывотехники. Впоследствии рядом прогремел еще один взрыв - в результате двое полицейских получили ранения.
Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивают как средней тяжести, угрозы жизни нет. В полиции Киевской области заявили о теракте.
Другие взрывы в Украине
Напомним, в прошлом месяце во Львове и еще нескольких городах Украины прогремели взрывы, которые официально квалифицировали как теракты.
Наиболее трагические события произошли во Львове, где взрывчатка в мусорных баках унесла жизнь патрульной Виктории Шпилько, еще 25 правоохранителей получили ранения.
Отметим, похожие атаки произошли и в других регионах. В Николаеве взрыв на АЗС ранил семерых патрульных, а в Днепре взрыв произошел непосредственно в здании райотдела полиции, обошлось без пострадавших.