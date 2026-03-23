Теракт в Буче: полиция задержала причастного к взрывам - источники

12:24 23.03.2026 Пн
1 мин
Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника
aimg Валерий Ульяненко aimg Юлия Акимова
Иллюстративное фото: полиция задержала подозреваемого в теракте (Getty Images)

Правоохранители задержали причастного к теракту в Буче, который произошел утром в понедельник, 23 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Читайте также: В Чернигове произошел взрыв в "АТБ", есть пострадавшие

По словам источников, правоохранителям удалось задержать причастного к взрывам в Буче.

Что предшествовало

Сегодня утром в Буче произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома. В результате взрыва повреждено остекление окон в доме.

На место оперативно прибыли правоохранители, спасатели и взрывотехники. Впоследствии рядом прогремел еще один взрыв - в результате двое полицейских получили ранения.

Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивают как средней тяжести, угрозы жизни нет. В полиции Киевской области заявили о теракте.

Другие взрывы в Украине

Напомним, в прошлом месяце во Львове и еще нескольких городах Украины прогремели взрывы, которые официально квалифицировали как теракты.

Наиболее трагические события произошли во Львове, где взрывчатка в мусорных баках унесла жизнь патрульной Виктории Шпилько, еще 25 правоохранителей получили ранения.

Отметим, похожие атаки произошли и в других регионах. В Николаеве взрыв на АЗС ранил семерых патрульных, а в Днепре взрыв произошел непосредственно в здании райотдела полиции, обошлось без пострадавших.

Дизель уже по 90 гривен? Популярные АЗС подняли цены на топливо за выходные
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО