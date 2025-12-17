RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Тепло и почти без осадков: какой будет погода в Украине завтра и когда придет похолодание

На погоду в Украине завтра будет влиять антициклон (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В течение завтрашнего дня - четверга, 18 декабря - погода в Украине ожидается преимущественно без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Где завтра вероятны дождь и мокрый снег

Согласно информации эксперта, завтра (18 декабря) погоду в Украине будет продолжать определять антициклон.

Так, в большинстве областей Украины осадков в четверг ожидать не стоит.

При этом небольшой дождь вероятен на Закарпатье.

В Карпатах он может быть даже с мокрым снегом.

"Ветер - западных направлений, умеренный. Временами - порывистый", - уточнила Диденко.

На погоду в Украине влияет антициклон (карта: facebook.com/tala.didenko)

Что будет завтра с температурой воздуха

Температура воздуха ночью 18 декабря ожидается около нуля градусов.

Между тем днем столбики термометров могут подняться:

  • в среднем по Украине - до 3-6 градусов тепла;
  • на западе - до +7 градусов по Цельсию.

"А вот южная часть наконец заберет себе привилегию быть самой теплой, завтра здесь +6+11 градусов, в Крыму до +12 градусов", - отметила синоптик.

В Киеве погода завтра также будет без существенных осадков.

Ветер - западный, северо-западный, умеренный. Иногда - порывистый.

"Температура воздуха в столице завтра в течение дня около +5 градусов", - сообщила Диденко.

Когда в Украину может прийти похолодание

В ближайшие дни, по словам специалиста, температура воздуха в Украине "будет испытывать незначительные колебания".

"А вот ближе к Рождеству готовится более свежая воздушная масса к нам прийти", - рассказала метеоролог.

Она уточнила, что похолодание в Украине ожидается ориентировочно со следующей пятницы - 26 декабря.

"Дни - с небольшими "минусами", а в ночные часы столбики термометров могут опускаться до -5-11 градусов", - объяснила Диденко.

В то же время она подчеркнула (особенно для "начинающих кликбейтеров"), что наиболее вероятный прогноз погоды составляется на одни-трое суток.

"Все, что дальше - ориентировочный, потребует обязательного уточнения", - сообщила синоптик и призвала не писать в медиа заголовки типа "на Украину надвигаются сильные морозы".

"Для синоптиков и их сознательных друзей - все наоборот. Больше знаешь о будущей синоптической ситуации - на один гидазепам или мелатонин меньше. Пока не мерзнем и внимательно следим за новыми прогнозами погоды", - подытожила она.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику декабря в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц зимы.

Кроме того, украинцам объяснили, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются, от чего зависят, и какой может быть нынешняя зима в Украине.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогода в КиевеНаталка ДиденкоПогода на деньМетеоролог