Тепло и почти без осадков: какой будет погода в Украине завтра и когда придет похолодание

В течение завтрашнего дня - четверга, 18 декабря - погода в Украине ожидается преимущественно без осадков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Согласно информации эксперта, завтра (18 декабря) погоду в Украине будет продолжать определять антициклон.
Так, в большинстве областей Украины осадков в четверг ожидать не стоит.
При этом небольшой дождь вероятен на Закарпатье.
В Карпатах он может быть даже с мокрым снегом.
"Ветер - западных направлений, умеренный. Временами - порывистый", - уточнила Диденко.
Температура воздуха ночью 18 декабря ожидается около нуля градусов.
Между тем днем столбики термометров могут подняться:
"А вот южная часть наконец заберет себе привилегию быть самой теплой, завтра здесь +6+11 градусов, в Крыму до +12 градусов", - отметила синоптик.
В Киеве погода завтра также будет без существенных осадков.
Ветер - западный, северо-западный, умеренный. Иногда - порывистый.
"Температура воздуха в столице завтра в течение дня около +5 градусов", - сообщила Диденко.
В ближайшие дни, по словам специалиста, температура воздуха в Украине "будет испытывать незначительные колебания".
"А вот ближе к Рождеству готовится более свежая воздушная масса к нам прийти", - рассказала метеоролог.
Она уточнила, что похолодание в Украине ожидается ориентировочно со следующей пятницы - 26 декабря.
"Дни - с небольшими "минусами", а в ночные часы столбики термометров могут опускаться до -5-11 градусов", - объяснила Диденко.
В то же время она подчеркнула (особенно для "начинающих кликбейтеров"), что наиболее вероятный прогноз погоды составляется на одни-трое суток.
"Все, что дальше - ориентировочный, потребует обязательного уточнения", - сообщила синоптик и призвала не писать в медиа заголовки типа "на Украину надвигаются сильные морозы".
"Для синоптиков и их сознательных друзей - все наоборот. Больше знаешь о будущей синоптической ситуации - на один гидазепам или мелатонин меньше. Пока не мерзнем и внимательно следим за новыми прогнозами погоды", - подытожила она.
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику декабря в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц зимы.
Кроме того, украинцам объяснили, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются, от чего зависят, и какой может быть нынешняя зима в Украине.
Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.