Тепло и почти без осадков: какой будет погода в Украине завтра и когда придет похолодание

Где завтра вероятны дождь и мокрый снег

Согласно информации эксперта, завтра (18 декабря) погоду в Украине будет продолжать определять антициклон.

Так, в большинстве областей Украины осадков в четверг ожидать не стоит.

При этом небольшой дождь вероятен на Закарпатье.

В Карпатах он может быть даже с мокрым снегом.

"Ветер - западных направлений, умеренный. Временами - порывистый", - уточнила Диденко.

На погоду в Украине влияет антициклон (карта: facebook.com/tala.didenko)

Что будет завтра с температурой воздуха

Температура воздуха ночью 18 декабря ожидается около нуля градусов.

Между тем днем столбики термометров могут подняться:

в среднем по Украине - до 3-6 градусов тепла;

на западе - до +7 градусов по Цельсию.

"А вот южная часть наконец заберет себе привилегию быть самой теплой, завтра здесь +6+11 градусов, в Крыму до +12 градусов", - отметила синоптик.

В Киеве погода завтра также будет без существенных осадков.

Ветер - западный, северо-западный, умеренный. Иногда - порывистый.

"Температура воздуха в столице завтра в течение дня около +5 градусов", - сообщила Диденко.

Когда в Украину может прийти похолодание

В ближайшие дни, по словам специалиста, температура воздуха в Украине "будет испытывать незначительные колебания".

"А вот ближе к Рождеству готовится более свежая воздушная масса к нам прийти", - рассказала метеоролог.

Она уточнила, что похолодание в Украине ожидается ориентировочно со следующей пятницы - 26 декабря.

"Дни - с небольшими "минусами", а в ночные часы столбики термометров могут опускаться до -5-11 градусов", - объяснила Диденко.

В то же время она подчеркнула (особенно для "начинающих кликбейтеров"), что наиболее вероятный прогноз погоды составляется на одни-трое суток.

"Все, что дальше - ориентировочный, потребует обязательного уточнения", - сообщила синоптик и призвала не писать в медиа заголовки типа "на Украину надвигаются сильные морозы".

"Для синоптиков и их сознательных друзей - все наоборот. Больше знаешь о будущей синоптической ситуации - на один гидазепам или мелатонин меньше. Пока не мерзнем и внимательно следим за новыми прогнозами погоды", - подытожила она.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)