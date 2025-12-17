Тепло і майже без опадів: якою буде погода в Україні завтра і коли прийде похолодання

Впродовж завтрашнього дня - четверга, 18 грудня - погода в Україні очікується переважно без опадів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Згідно з інформацією експерта, завтра (18 грудня) погоду в Україні буде продовжувати визначати антициклон.
Так, у більшості областей України опадів у четвер очікувати не варто.
При цьому невеликий дощ імовірний на Закарпатті.
У Карпатах він може бути навіть із мокрим снігом.
"Вітер - західних напрямків, помірний. Часом - рвучкий", - уточнила Діденко.
Температура повітря вночі 18 грудня очікується близько нуля градусів.
Тим часом вдень стовпчики термометрів можуть піднятись:
"А ось південна частина нарешті забере собі привілей бути найтеплішою, завтра тут +6+11 градусів, в Криму до +12 градусів", - зауважила синоптик.
У Києві погода завтра також буде без істотних опадів.
Вітер - західний, північно-західний, помірний. Іноді - рвучкий.
"Температура повітря у столиці завтра протягом дня близько +5 градусів", - повідомила Діденко.
Найближчими днями, за словами спеціаліста, температура повітря в Україні "зазнаватиме незначних коливань".
"А ось ближче до Різдва готується свіжіша повітряна маса до нас завітати", - розповіла метеоролог.
Вона уточнила, що похолодання в Україні очікується орієнтовно з наступної п'ятниці - 26 грудня.
"Дні - з невеликими "мінусами", а в нічні години стовпчики термометрів можуть опускатися до -5-11 градусів", - пояснила Діденко.
Водночас вона наголосила (особливо для "клікбейтерів-початківців"), що найімовірніший прогноз погоди складається на одну-три доби.
"Все, що далі - орієнтовний, потребуватиме обов'язкового уточнення", - повідомила синоптик і закликала не писати в медіа заголовки типу "на Україну сунуть люті морози".
"Для синоптиків та їхніх свідомих друзів - все навпаки. Більше знаєш про майбутню синоптичну ситуацію - на один гідазепам чи мелатонін менше. Поки не мерзнемо й уважно стежимо за новими прогнозами погоди", - підсумувала вона.
Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць зими.
Крім того, українцям пояснили, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються, від чого залежать, та якою може бути цьогорічна зима в Україні.
Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.