Теплый октябрь завершается: синоптики дали прогноз погоды в Украине на пятницу и выходные

Особенности синоптической ситуации 30 октября

В пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра рассказали, что в пятницу, 30 октября, синоптическая ситуация в Украине будет снова отличаться "оригинальностью".

Так, в поле высокого давления с востока определяющую роль будет играть циклоничность с Черного моря, которая будет предопределять:

облачное небо;

больше дождей, чем должно было бы быть при таких сравнительно высоких значениях давления.

"Однако, нашу погоду будет вызывать именно циклоническая циркуляция влажного относительно теплого воздуха с юга", - констатировали специалисты.

Читайте также: Как погода влияет на качество воздуха в Украине: что и когда "задерживает" загрязнение и наоборот

В каких областях возможны дожди в пятницу

В целом погоду в предпоследний день октября прогнозируют облачную, с прояснениями.

Умеренные дожди вероятны в южной части Украины.

Небольшие дожди могут быть:

в Карпатах;

на Прикарпатье;

днем - местами также и в центральных областях.

На остальной территории 30 октября - без существенных осадков.

Читайте также: Погода в ноябре и зимой: в Укргидрометцентре обнародовали предварительный прогноз

Чего ждать от ветра и температуры воздуха

Ветер в пятницу прогнозируют северо-восточный, в западных областях - северо-западный. Со скоростью 5-12 м/с.

При этом ночью вероятны порывы ветра 15-20 м/с местами:

на востоке;

на юго-востоке.

Тем временем "распределение температуры", по данным синоптиков, "не подвергнется ощутимым изменениям".

В ночные часы столбики термометров могут показывать:

по Украине в среднем - около +3...+8°C;

на побережье морей - до +12°C.

Днем температура воздуха будет:

по Украине в среднем - около +7...+12°C;

на юге и востоке страны - до +15°C.

Особенности погоды в Украине 30 октября (инфографика: РБК-Украина)

Как изменится погода в Украине в субботу и воскресенье

Согласно прогнозу экспертов Укргидрометцентра на период с 30 октября по 1 ноября, синоптическая ситуация в Украине в эти дни будет неоднородной.

В субботу, 31 октября, небольшие и умеренные дожди вероятны на Левобережье страны.

На остальной территории Украины погода предполагается без существенных осадков.

Температура воздуха ожидается такая:

ночью (в среднем) - около +3...+10°C;

днем (в среднем) - около +7...+14°C.

Прогноз погоды от УкрГМЦ на 30 октября - 1 ноября (скриншот: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 1 ноября, распределение осадков изменится:

умеренные дожди - возможны будут ночью и утром на северо-востоке и востоке страны;

небольшой дождь и даже мокрый снег - в Карпатах.

На остальной территории, а днем - по Украине в целом погоду прогнозируют без существенных осадков.

Тем временем температура воздуха снизится:

ночью - до 0...+6°C (в восточных областях - до +10°C);

днем - до +6...+13°C.

Читайте также: В Украину идет похолодание с первым снегом: с какой погоды начнется ноябрь

Что прогнозируют по Киевской области и Киеву

По территории Киевской области и города Киева погоду 30 октября прогнозируют также облачную, с прояснениями.

"Без существенных осадков", - констатировали синоптики УкрГМЦ.

Ветер ожидается северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

в Киеве +6...+8°С;

по области +3...+8°С.

Температура воздуха в пятницу днем:

в Киеве - около +10°С;

по области +7...+12°С.

В последующие дни, исходя из графика прогноза от УкрГМЦ, погода в столице будет постепенно меняться.

После около +10°С в дневные часы в течение выходных, в начале новой рабочей недели ожидается в среднем +8°С.

График прогноза погоды по Киеву (инфографика: meteo.gov.ua)

Температура воздуха по городу ночью также будет снижаться - от +8°С (в среднем) 30 октября: