Очереди в прошлом? В сервисных центрах МВД изменили алгоритм онлайн-записи

Попасть в сервисные центры Министерства внутренних дел Украины стало удобнее. Для этого была изменена последовательность действий при использовании системы Е-запись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД.

Е-запись в сервисные центры МВД: что изменилось

В ГСЦ рассказали, что для улучшения осуществления онлайн-записи на услуги сервисных центров МВД, были внесены изменения в систему Е-запись:

отныне крайней для записи датой является 21-й день, который становится доступным каждый новый день в 06:00 часов утра;

последовательность шагов при регистрации в Е-запись была изменена (для удобства посетителей).

Как записаться в сервисный центр МВД: алгоритм действий

Для того чтобы записаться в сервисный центр МВД онлайн, необходимо:

перейти на сайт Главного сервисного центра МВД;

кликнуть на кнопку Е-запись внизу страницы;

авторизоваться в системе для получения услуг;

выбрать необходимую услугу;

выбрать самый удобный для вас сервисный центр МВД.

Гражданам объяснили, что при этом на карте появляется перечень сервисных центров МВД по всей стране, в который человек может спланировать визит.

При наличии свободных записей - сервисный центр МВД обозначается зеленым "кружочком", при отсутствии - серым.

После этого отображается календарь - там жирным шрифтом выделены даты, на которые можно осуществить хотя бы одну запись.

Сколько записей можно сделать: лимиты

Согласно информации ГСЦ МВД, количество записей для граждан является лимитированным:

для физического лица - доступно 4 регистрации через Е-запись в месяц;

для юридических лиц - установлен лимит в 4 записи на текущий день.

Отмечается, что лимиты на количество доступных регистраций обнуляются системой автоматически:

физическим лицам - с наступлением нового календарного месяца;

юридическим лицам - с наступлением новых суток.

Ограничения для тех, кто сдает экзамены

Украинцам рассказали также, что действуют ограничения по интервалу записей на услуги по сдаче экзаменов.

"Если гражданин не сдал теоретический или практический экзамен, следующая попытка доступна не ранее, чем через 10 календарных дней, которые исчисляются начиная со следующего дня после сдачи экзамена", - объяснили гражданам.

Следовательно, учитывая указанное, интервал записи на экзамен составляет не менее 10 дней.

"То есть если запись осуществлена, например, 10 июня, то следующую запись возможно осуществить не ранее, чем на 21 июня", - отметили в ГСЦ МВД.

При попытке осуществить запись раньше 10 дней, на экране выведется сообщение "Интервал записи на сдачу экзамена составляет менее 10 календарных дней".

Однако в случае отмены такой записи по любым причинам (самостоятельно, автоотмены в связи с неявкой или отмены администратором):

10-дневное ограничение снимается;

возможность повторной регистрации на экзамен возобновляется.

Как попасть в сервисный центр "день в день"

Для того чтобы получить ту или иную услугу "день в день", можно воспользоваться регистрацией на месте - через терминал, расположенный в сервисном центре МВД.

"В день обращения гражданин регистрируется в терминале самообслуживания и в этот же день получает услугу", - уточнили в ГСЦ МВД.

Лимит регистраций через терминал также определен:

для физических лиц - 4 в течение месяца;

для юридических лиц - не более 6 регистраций в день.

Учитывается ли отмененный визит в "лимиты"

В ГСЦ МВД рассказали, что часто встречаются случаи, когда граждане отменяют свои записи.

"Обращаем внимание, что отмененные записи также учитываются в общее количество записей, доступных в месяц для физических и в сутки - для юридических лиц", - отметили в пресс-службе учреждения.

Если количество записей превышено, на экране выводится сообщение:

"Вами превышен лимит регистраций на текущий месяц" - для физических лиц;

"Вами превышен лимит регистраций на текущий день" - для юридических лиц.

Когда и как отменяется запись в сервисный центр

Украинцам напомнили, что отменять записи - если по каким-то причинам гражданин не может прибыть в сервисный центр МВД для получения услуги - важно своевременно.

При этом происходит это разными способами (в зависимости от обстоятельств):

самостоятельно - через онлайн-сервис (в системе Е-запись не позднее, чем за 2 часа до времени получения услуги, указанного при регистрации);

- через онлайн-сервис (в системе Е-запись не позднее, чем за 2 часа до времени получения услуги, указанного при регистрации); администратором - в случае установления обстоятельств, исключающих предоставление услуг (например если гражданин обратился для получения услуги с неполным пакетом документов, или в случае выявления расхождений информации, указанной в записи, со сведениями, содержащимися в документах);

- в случае установления обстоятельств, исключающих предоставление услуг (например если гражданин обратился для получения услуги с неполным пакетом документов, или в случае выявления расхождений информации, указанной в записи, со сведениями, содержащимися в документах); автоматически - в связи с неявкой к рабочему месту администратора (тогда происходит автоотмена записи системой).

Кому могут заблокировать Е-запись и что делать

В некоторых случаях система может блокировать возможность электронной записи для получения услуг в сервисных центрах МВД.

Так, если физическое лицо в течение месяца осуществляло 4 регистрации и не появлялось к рабочему месту, по которому должна была предоставляться услуга, дальнейшая возможность осуществления записи с помощью онлайн-сервиса заблокируется.

"Возможность осуществления онлайн-регистрации возобновляется при условии личного обращения клиента в сервисный центр МВД, куда была осуществлена последняя запись онлайн", - объяснили гражданам.

Как работает Е-запись во время воздушной тревоги

Во время объявления сигнала "воздушная тревога" предоставление услуг (в том числе - вызов к рабочим местам) в сервисных центрах МВД приостанавливается.

При этом после объявления сигнала отбоя обслуживание продолжается с той записи, на которой остановились во время тревоги.