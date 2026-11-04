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Прогноз на ближайшие дни: синоптики УкрГМЦ предупреждают о морозе и первом снеге

18:54 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Ирина Костенко
Прогноз на ближайшие дни: синоптики УкрГМЦ предупреждают о морозе и первом снеге Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Погода в Украине в ближайшие дни существенно изменится - придет ощутимое похолодание. Местами вероятен не только мороз, но и первый снег.

Подробнее о прогнозе на четверг, пятницу и субботу, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Особенности погоды в Украине 5 ноября

По данным Украинского гидрометеорологического центра, синоптическую ситуацию в четверг, 5 ноября, будет предопределять поле высокого давления - от мощного малоподвижного антициклона с центром над Северным морем.

В целом погода ожидается:

  • облачная, с прояснениями;
  • преимущественно без осадков.

В Карпатах ночью и утром - местами туман.

Ветер прогнозируют северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

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Синоптики сообщили также, что с северо-запада в Украину будет поступать холодный воздух.

"В котором температура - будет очень зависеть от прояснений, вызывая ночью его (воздуха, - Ред.) дополнительное охлаждение", - объяснили эксперты УкрГМЦ.

В целом температура воздуха в ночные часы:

  • по Украине - может быть в пределах от 3 градусов тепла до 3 градусов мороза;
  • на крайнем юге страны - до +2...+7°C.

Днем специалисты УкрГМЦ прогнозируют около +4...+9°C.

Прогноз на ближайшие дни: синоптики УкрГМЦ предупреждают о морозе и первом снегеОсобенности погоды в Украине 5 ноября (инфографика: РБК-Украина)

Как изменится синоптическая ситуация 6 ноября

Согласно прогнозу специалистов УкрГМЦ на следующие дни, в пятницу, 6 ноября, в Украину вернутся осадки.

Днем в большинстве областей вероятны:

  • небольшой дождь;
  • мокрый снег.

Температура воздуха - и ночью, и днем - от 0 до 6 градусов тепла.

В Карпатах и на Закарпатье ночью - от 0 до 5 градусов мороза.

Прогноз на ближайшие дни: синоптики УкрГМЦ предупреждают о морозе и первом снегеОсобенности погоды в Украине 6 ноября (инфографика: РБК-Украина)

К какой погоде готовиться украинцам 7 ноября

Исходя из предварительного прогноза синоптиков УкрГМЦ, в субботу, 7 ноября, местами возможен небольшой снег:

  • ночью - по Украине (кроме запада);
  • днем - на юго-востоке.

Прогноз на ближайшие дни: синоптики УкрГМЦ предупреждают о морозе и первом снегеПрогноз погоды в Украине от УкрГМЦ на 5-7 ноября (скриншот: meteo.gov.ua)

Температура воздуха при этом ожидается:

  • ночью - от +3°C до -3°C;
  • днем от 0°C до +6°C.

Напомним, ранее мы рассказывали, каким может быть ноябрь в Украине в целом.

Кроме того, мы объясняли, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.

Читайте также, как погода влияет на качество воздуха (что и когда "задерживает" загрязнение и наоборот).

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