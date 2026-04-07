Можно ли управлять авто, если срок действия прав закончился: важное разъяснение МВД

Во время военного положения в Украине действуют упрощения для водителей, в частности по использованию водительского удостоверения с истекшим сроком действия. Однако это правило имеет свои ограничения.

Разрешено ли ездить с "просроченным" удостоверением

Согласно постановлению Кабинета Министров №184, лица допускаются к управлению авто даже со старым документом. Это правило действует во время военного положения и в течение одного года со дня его прекращения.

Упрощение касается именно водительских удостоверений, выданных впервые сроком на 2 года. Пользоваться таким просроченным документом возможно, однако следует учитывать, что он считается недействительным, особенно если вы планируете путешествие за границу.

Рекомендации и способы обмена

Несмотря на действующее упрощение, водителям рекомендуют не медлить и по возможности осуществить обмен удостоверения. Это позволит избежать недоразумений в будущем и обеспечит актуальность документов.

Обмен удостоверения можно осуществить двумя способами:

в сервисных центрах МВД, которые продолжают работать в условиях военного положения. онлайн - через электронные сервисы при наличии соответствующих оснований.

Консультацию по услугам можно получить по телефону (044) 290-19-88 или на официальных страницах ГСЦ МВД в соцсетях.