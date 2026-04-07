Можно ли управлять авто, если срок действия прав закончился: важное разъяснение МВД

06:40 07.04.2026 Вт
В МВД объяснили правила использования "просроченных" прав во время войны
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Можно ли управлять автомобилем с просроченными правами? (freepik.com)

Во время военного положения в Украине действуют упрощения для водителей, в частности по использованию водительского удостоверения с истекшим сроком действия. Однако это правило имеет свои ограничения.

РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД разъясняет правила пользования такими документами.

Главное:

  • Разрешение на управление: Во время войны можно ездить с удостоверением, выданным впервые на 2 года, даже если срок его действия истек.
  • Срок действия нормы: Упрощение актуально в течение военного положения и еще один год после его отмены.
  • Зарубежные поездки: Просроченный документ считается недействительным, что важно учитывать при выезде за пределы Украины.
  • Доступность сервиса: Услуги по обмену водительского удостоверения доступны как в сервисных центрах МВД, так и онлайн.
  • Обязанность водителя: ГСЦ МВД призывает соблюдать требования закона и обновлять документы при первой возможности.

Разрешено ли ездить с "просроченным" удостоверением

Согласно постановлению Кабинета Министров №184, лица допускаются к управлению авто даже со старым документом. Это правило действует во время военного положения и в течение одного года со дня его прекращения.

Упрощение касается именно водительских удостоверений, выданных впервые сроком на 2 года. Пользоваться таким просроченным документом возможно, однако следует учитывать, что он считается недействительным, особенно если вы планируете путешествие за границу.

Рекомендации и способы обмена

Несмотря на действующее упрощение, водителям рекомендуют не медлить и по возможности осуществить обмен удостоверения. Это позволит избежать недоразумений в будущем и обеспечит актуальность документов.

Обмен удостоверения можно осуществить двумя способами:

  • офлайн - в сервисных центрах МВД, которые продолжают работать в условиях военного положения.
  • онлайн - через электронные сервисы при наличии соответствующих оснований.

Консультацию по услугам можно получить по телефону (044) 290-19-88 или на официальных страницах ГСЦ МВД в соцсетях.

Ранее РБК-Украина рассказывало о правилах обмена иностранных водительских прав в Украине в 2026 году. Речь идет о том, что украинцы могут заменить удостоверение, полученное за границей, на украинское: для стран ЕС это обычно происходит без экзаменов, а для США, Канады или Китая нужно сдавать теорию и вождение.

Также мы писали, как проверить подлинность водительского удостоверения в Украине. Речь идет о том, что определить подлинность документа по фото невозможно - это можно сделать только в сервисном центре МВД или через экспертизу. В то же время онлайн можно только проверить, есть ли удостоверение в базе.

