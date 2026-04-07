Можно ли управлять авто, если срок действия прав закончился: важное разъяснение МВД
Во время военного положения в Украине действуют упрощения для водителей, в частности по использованию водительского удостоверения с истекшим сроком действия. Однако это правило имеет свои ограничения.
РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД разъясняет правила пользования такими документами.
Главное:
- Разрешение на управление: Во время войны можно ездить с удостоверением, выданным впервые на 2 года, даже если срок его действия истек.
- Срок действия нормы: Упрощение актуально в течение военного положения и еще один год после его отмены.
- Зарубежные поездки: Просроченный документ считается недействительным, что важно учитывать при выезде за пределы Украины.
- Доступность сервиса: Услуги по обмену водительского удостоверения доступны как в сервисных центрах МВД, так и онлайн.
- Обязанность водителя: ГСЦ МВД призывает соблюдать требования закона и обновлять документы при первой возможности.
Разрешено ли ездить с "просроченным" удостоверением
Согласно постановлению Кабинета Министров №184, лица допускаются к управлению авто даже со старым документом. Это правило действует во время военного положения и в течение одного года со дня его прекращения.
Упрощение касается именно водительских удостоверений, выданных впервые сроком на 2 года. Пользоваться таким просроченным документом возможно, однако следует учитывать, что он считается недействительным, особенно если вы планируете путешествие за границу.
Рекомендации и способы обмена
Несмотря на действующее упрощение, водителям рекомендуют не медлить и по возможности осуществить обмен удостоверения. Это позволит избежать недоразумений в будущем и обеспечит актуальность документов.
Обмен удостоверения можно осуществить двумя способами:
- офлайн - в сервисных центрах МВД, которые продолжают работать в условиях военного положения.
- онлайн - через электронные сервисы при наличии соответствующих оснований.
Консультацию по услугам можно получить по телефону (044) 290-19-88 или на официальных страницах ГСЦ МВД в соцсетях.
Ранее РБК-Украина рассказывало о правилах обмена иностранных водительских прав в Украине в 2026 году. Речь идет о том, что украинцы могут заменить удостоверение, полученное за границей, на украинское: для стран ЕС это обычно происходит без экзаменов, а для США, Канады или Китая нужно сдавать теорию и вождение.
Также мы писали, как проверить подлинность водительского удостоверения в Украине. Речь идет о том, что определить подлинность документа по фото невозможно - это можно сделать только в сервисном центре МВД или через экспертизу. В то же время онлайн можно только проверить, есть ли удостоверение в базе.