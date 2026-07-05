ua en ru
Вс, 05 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Уничтоженный из-за обстрела автомобиль: как бесплатно снять его с учета и восстановить права

06:40 05.07.2026 Вс
3 мин
В МВД ввели ряд бесплатных услуг для пострадавших от обстрелов
aimg Татьяна Веремеева
Уничтоженный из-за обстрела автомобиль: как бесплатно снять его с учета и восстановить права Фото: Уничтоженные в результате обстрела автомобили (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинцы, чьи автомобили были уничтожены или повреждены в результате российских обстрелов, могут бесплатно воспользоваться рядом услуг мобильных сервисных центров МВД. В частности, речь идет об выбраковке транспортного средства и восстановлении водительских документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД .

Главное:

  • Бесплатные услуги: Мобильные и территориальные сервисные центры МВД бесплатно обслуживают украинцев, транспорт которых пострадал от обстрелов.
  • Без Е-записи: Если мобильные сервисные центры работают непосредственно на местах ликвидации последствий российских ударов, предварительно записываться в очередь через интернет или брать талон не нужно.
  • Первый шаг: Чтобы воспользоваться льготами, сначала необходимо обратиться в полицию, СБУ или другие следственные органы и получить официальный документ, подтверждающий статус потерпевшего из-за обстрела.
  • Правила списания машины: Даже полностью сожженный или разорванный автомобиль юридически остается за владельцем. Его можно навсегда снять с учета (выбраковывать) в любом СЦ МВД.
  • Что подготовить для МВД: Паспорт, ИНН, а также техпаспорт и номера (если они уцелели). Если документы или номера сгорели/потеряны, вместо них подается соответствующая справка или постановление от правоохранительных органов..

Какие услуги можно получить бесплатно

В Главном сервисном центре МВД напомнили, что при работе мобильных сервисных центров непосредственно на местах российских обстрелов пострадавшие могут бесплатно :

  • осуществить выбраковку транспортного средства;
  • восстановить водительское удостоверение;
  • восстановить свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • получить консультацию администраторов.

Для получения этих услуг предварительно записываться через систему Е-запись не нужно.

Что нужно сделать

В МВД пояснили, что сначала необходимо обратиться в органы досудебного расследования (полиции, СБУ или другие) и получить документ, подтверждающий статус потерпевшего.

После этого следует обратиться в мобильный или любой территориальный сервисный центр МВД и подать документы для получения необходимой административной услуги.

Читайте также: Бесплатное восстановление прав и техпаспорта: в МВД запустили новую льготу из-за войны

Как выбраковать уничтоженный автомобиль

В ведомстве отмечают, что даже полностью уничтоженный автомобиль продолжает оставаться зарегистрированным за собственником. Если транспортное средство больше не будет использоваться, его можно бесплатно снять с государственной регистрации путем выбраковки .

Получить услугу можно в любом сервисном центре МВД, независимо от места жительства владельца. Обратиться вправе как сам собственник, так и его уполномоченный представитель.

Для этого необходимо предварительно записаться через систему Е-запись или взять талон в терминале, размещенном в сервисном центре.

Какие документы нужны

Для выбраковки автомобиля необходимо предоставить:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии);
  • номерные знаки (при наличии);
  • нотариально заверенную доверенность, если обращается представитель собственника.

Если свидетельство о регистрации или номерные знаки были утрачены или похищены, следует предоставить соответствующее постановление или справку органов внутренних дел.

Услуга предоставляется бесплатно в течение рабочего дня после предоставления необходимых документов.

Что важно знать

В Главном сервисном центре МВД обратили внимание, что после выбраковки транспортного средства восстановить его государственную регистрацию уже невозможно.

Кроме того, процедуру не проводят, если на автомобиль наложено обременение.

В случае возникновения дополнительных вопросов граждане могут обратиться в сервисные центры МВД за консультацией.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Международный реестр убытков расширил список категорий для подачи заявлений через "Дію". Отныне украинцы могут обращаться за компенсацией, в частности, за моральный вред, потерю доступа к медицинской помощи, образованию, а также за отдельные имущественные и бизнес-убытки, вызванные войной.

Также мы писали, что украинцы могут получить компенсацию за уничтоженное в результате войны жилье по программе "єВідновлення". Даже если владелец скончался, его наследники могут наследовать право на такую компенсацию и оформить выплату после вступления в наследство.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Атака дронов Ракетный удар Водители Министерство внутренних дел Украины
Новости
В Украине появится уникальная линия морской обороны
В Украине появится уникальная линия морской обороны
Аналитика
"Чувствуешь боль – значит живой". История ветерана, который прошел ад под Клещеевкой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Чувствуешь боль – значит живой". История ветерана, который прошел ад под Клещеевкой