Уничтоженный из-за обстрела автомобиль: как бесплатно снять его с учета и восстановить права
Украинцы, чьи автомобили были уничтожены или повреждены в результате российских обстрелов, могут бесплатно воспользоваться рядом услуг мобильных сервисных центров МВД. В частности, речь идет об выбраковке транспортного средства и восстановлении водительских документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД .
Главное:
- Бесплатные услуги: Мобильные и территориальные сервисные центры МВД бесплатно обслуживают украинцев, транспорт которых пострадал от обстрелов.
- Без Е-записи: Если мобильные сервисные центры работают непосредственно на местах ликвидации последствий российских ударов, предварительно записываться в очередь через интернет или брать талон не нужно.
- Первый шаг: Чтобы воспользоваться льготами, сначала необходимо обратиться в полицию, СБУ или другие следственные органы и получить официальный документ, подтверждающий статус потерпевшего из-за обстрела.
- Правила списания машины: Даже полностью сожженный или разорванный автомобиль юридически остается за владельцем. Его можно навсегда снять с учета (выбраковывать) в любом СЦ МВД.
- Что подготовить для МВД: Паспорт, ИНН, а также техпаспорт и номера (если они уцелели). Если документы или номера сгорели/потеряны, вместо них подается соответствующая справка или постановление от правоохранительных органов..
Какие услуги можно получить бесплатно
В Главном сервисном центре МВД напомнили, что при работе мобильных сервисных центров непосредственно на местах российских обстрелов пострадавшие могут бесплатно :
- осуществить выбраковку транспортного средства;
- восстановить водительское удостоверение;
- восстановить свидетельство о регистрации транспортного средства;
- получить консультацию администраторов.
Для получения этих услуг предварительно записываться через систему Е-запись не нужно.
Что нужно сделать
В МВД пояснили, что сначала необходимо обратиться в органы досудебного расследования (полиции, СБУ или другие) и получить документ, подтверждающий статус потерпевшего.
После этого следует обратиться в мобильный или любой территориальный сервисный центр МВД и подать документы для получения необходимой административной услуги.
Как выбраковать уничтоженный автомобиль
В ведомстве отмечают, что даже полностью уничтоженный автомобиль продолжает оставаться зарегистрированным за собственником. Если транспортное средство больше не будет использоваться, его можно бесплатно снять с государственной регистрации путем выбраковки .
Получить услугу можно в любом сервисном центре МВД, независимо от места жительства владельца. Обратиться вправе как сам собственник, так и его уполномоченный представитель.
Для этого необходимо предварительно записаться через систему Е-запись или взять талон в терминале, размещенном в сервисном центре.
Какие документы нужны
Для выбраковки автомобиля необходимо предоставить:
- документ, удостоверяющий личность;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии);
- номерные знаки (при наличии);
- нотариально заверенную доверенность, если обращается представитель собственника.
Если свидетельство о регистрации или номерные знаки были утрачены или похищены, следует предоставить соответствующее постановление или справку органов внутренних дел.
Услуга предоставляется бесплатно в течение рабочего дня после предоставления необходимых документов.
Что важно знать
В Главном сервисном центре МВД обратили внимание, что после выбраковки транспортного средства восстановить его государственную регистрацию уже невозможно.
Кроме того, процедуру не проводят, если на автомобиль наложено обременение.
В случае возникновения дополнительных вопросов граждане могут обратиться в сервисные центры МВД за консультацией.
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