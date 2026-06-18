Бесплатное восстановление прав и техпаспорта: в МВД запустили новую льготу из-за войны
Украинцы, пережившие российский плен или незаконное лишение свободы в связи с войной, смогут бесплатно восстановить водительское удостоверение и документы на автомобиль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.
По словам министра, воспользоваться правом на бесплатное восстановление документов можно будет один раз в течение года после освобождения из плена или незаконного удержания. Речь идет о восстановлении утраченного водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства в сервисных центрах МВД.
Документы на автомобили пропавших без вести
Кроме того, правительство урегулировало вопрос, с которым сталкиваются семьи людей, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
В частности, опекуны, назначенные для управления имуществом таких лиц, смогут восстанавливать документы на транспортные средства, зарегистрированные на имя пропавших без вести граждан.
Речь идет прежде всего о свидетельствах о регистрации транспортного средства. После восстановления документов опекуны будут иметь законное право распоряжаться таким имуществом в интересах владельца.
В МВД подчеркнули, что новые изменения должны помочь гражданам быстрее решать проблемы с документами и защитой имущественных прав во время войны.
Ранее РБК-Украина сообщало, что во время военного положения украинцы могут управлять автомобилем с водительским удостоверением, срок действия которого истек, если оно было выдано впервые на два года. Такое упрощение действует до окончания военного положения и еще год после него. В то же время для поездок за границу просроченное водительское удостоверение считается недействительным.
Также мы рассказывали, как в Украине можно проверить подлинность водительского удостоверения. Сделать это только по фотографии или скану невозможно. Онлайн можно проверить наличие документа в реестре, а полностью установить его подлинность поможет экспертиза, в ходе которой специалисты анализируют защитные элементы, голограммы, полиграфию и возможные признаки подделки.