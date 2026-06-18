Бесплатное восстановление прав и техпаспорта: в МВД запустили новую льготу из-за войны

Украинцы, пережившие российский плен или незаконное лишение свободы в связи с войной, смогут бесплатно восстановить водительское удостоверение и документы на автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко .

По словам министра, воспользоваться правом на бесплатное восстановление документов можно будет один раз в течение года после освобождения из плена или незаконного удержания. Речь идет о восстановлении утраченного водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства в сервисных центрах МВД.

Документы на автомобили пропавших без вести

Кроме того, правительство урегулировало вопрос, с которым сталкиваются семьи людей, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

В частности, опекуны, назначенные для управления имуществом таких лиц, смогут восстанавливать документы на транспортные средства, зарегистрированные на имя пропавших без вести граждан.

Речь идет прежде всего о свидетельствах о регистрации транспортного средства. После восстановления документов опекуны будут иметь законное право распоряжаться таким имуществом в интересах владельца.

В МВД подчеркнули, что новые изменения должны помочь гражданам быстрее решать проблемы с документами и защитой имущественных прав во время войны.